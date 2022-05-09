Прекратен продукт
Нека вашите къдрици станат център на вниманието
Машата за къдрене Sublime Ends е първата ни маша, създадена да предпазва чупливите краища на косата ви, докато я стилизирате. Благодарение на първокласната технология SplitStop лесно ще постигнете така желаните меки къдрици, затова не се крийте, а станете център на вниманието!
Голям цилиндър, 32 мм
Технология SplitStop
Кератинова инфузия
Цифрови настройки на температурата
Новата технология SplitStop е тайното ни оръжие за максимална защита срещу цъфтежа на косата. Уникалната комбинация от оптимална температура и минимално триене, която тази технология осигурява, ще запази здравината на косъма от корена до върха. Липсата на резки температурни смени гарантира постигането на оптимална температура, която се разпределя равномерна по целия цилиндър, когато стилизирате косата си. Цилиндърът е покрит с гладка керамика, която намалява опъването на кичурите. Оформете перфектните къдрици с по-здрави краища, пълни с нов живот.
Кератинът е основната съставка на косъма, която му придава издръжливост, здравина и красив вид. Цилиндърът е обогатен с кератин, за да осигури още по-добра грижа за вашата коса.
Дигиталният дисплей с 8 настройки на температурата ви дава пълен контрол, за да изберете температурата съобразно типа на вашата коса и да предотвратите увреждането на косъма.
4.6
от 5
9
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Sanjolina
09/05/2022
Srbija
Super stajler
Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Дата на използване 2020-05-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Дата на използване 2020-05-09
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Предимства
lesklé vlasy po použití
Недостатъци
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Дата на използване 2020-04-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Дата на използване 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
след 2 години симулирано къдрене при 180°C на средно европейска коса. без цъфтеж