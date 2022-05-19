Прекратен продукт
Цилиндър със среден размер, 25 мм
Турмалинова керамика
Цифрови настройки на температурата
Гладкият керамичен цилиндър предотвратява увреждането на косата при стилизирането ѝ. Той е обогатен с турмалин, за да придаде на вашите къдрици несравнима мекота и блясък.
Дигиталният дисплей с 8 настройки на температурата ви дава пълен контрол, за да изберете температурата съобразно типа на вашата коса и да предотвратите увреждането на косъма.
Благодарение на високата температура ще можете да оформите прическата си и да постигнете така желаните къдрици.
4.9
от 5
28
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
К_618
19/05/2022
България
Потвърден купувач
Хубав продукт
Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.
Предимства
Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.
Недостатъци
Няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Предимства
Цена, качество и крутой результат
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB864/00 Плойка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Предимства
качество
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB864/00 Плойка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB864/00 Плойка
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)