Въртяща четка за обем
Йонно-турмалинов
2 приставки
Този уред за оформяне на прически с въздух с мощност 1000 W създава оптимално ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване, даващи прекрасен резултат всеки ден.
Йонното освежаване изсушава косата, без да натрупва статично електричество. Освобождават се отрицателно заредени йони, които намаляват хвърченето, изглаждат кутикула на косъма и усилват блясъка и гладкостта на косата. Резултатът е блестяща, нехвърчаща коса, която изглежда възможно най-добре.
Уникалното покритие от турмалинова керамика защитава и подхранва косата, докато я оформяте. Това специално покритие ефективно провежда топлината без горещи точки и придава блясък с всяко движение.
4.5
от 5
497
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
YSMG
25/02/2025
България
Продуктът надмина очакванията ми
Пиша този отзив, защото бях много несигурна при покупката на продукта. Прочетох доста смесени коментари, но накрая реших да рискувам. Косата ми е мека, гъста, в момента с дължина до раменете. По принцип оформена прическа се задържа трудно. С тази четка успявам да постигна ефект като след изсушаване в салон. Ефектът издържа цял ден. На следващия ден я “сресвам” отново и пак изглежда страхотно. Напълно замества използването на четка и сешоар. Лесна е за употреба. Обръщам внимание, че косата ми винаги е леко подсушена с кърпа преди да използвам четката. Не съжалявам за покупката!
Този отзив е направен за 7000 Series BHA735/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Този отзив е направен за 7000 Series BHA735/00 Уред за оформяне на прически с въздух
31/12/2022
България
На пръв поглед отличен уред
Давам оценка 5 за качество на продукта и 3/4 за употреба. Косата ми е права, дълга, тънка, тъмноруса, естествен небоядисан цвят, без етажи, подстригана на черта. Голяма четка - керамична с естествен косъм - не знам дали наистина е естествен косъм, или има примеси, мек е и нежен към косата, заглажда, не накъсва, на дълга коса прави лесно и бързо извиване на краищата, издържа ми около 2-3часа без никакви стилизанти. Космите не се задържаха в прави снопчета, дори след първата проба леко се разкекерчиха встрани, което малко ме подразни, но може би защото са естествени косми. Малка четка - зъбците (пластмасови) могат да се прибират и да се извади от буклата като маша, напомня ми на резултат от дайсън airwrap, но на мен буклата не ми се задържа дълго, иначе прекрасна приставка. Има бутони за въртене в двете посоки, може и без тях да се ползва, още ми е трудно да свикна с тях. Може да се ползва и без бутоните за въртене. 3 струи въздух, втората е най-силна и топла, третата е щадяща. Липсва ми калъф за съхранение, иначе голямата приставка има, без него се мачкат космите. Леко шумен уред. Струята въздух излиза отдолу от самия уред под приставката, а не от дупките на самата приставка. Не знам дали това е добре, по принцип фризьорът насочва струята въздух по посока на четката отгоре, а не отдолу, въпреки това коста не се разхвърча на посоки, като се захване. За първи път ползвам такава четка и не съм й свикнала, малко ми е трудно. Като цяло лесна за употреба, ако косата е на 80-90% изсушена или суха, има нужда от време за свикване, но е в пъти по-лесно сама да си направя сешоар с нея, отколкото със сешоар и четка. Не изгаря косата! На моята коса дори и маша не задържа дълго резултата, затова не съм разочарована, a и не ползвам стилизанти. Мисля да пробвам навиване на цели кичури с голямата приставка и веднага след това да сложа големи ролки за обем или обикновени плюс малко лак за коса - може и да има по-дълготраен ефект.
Предимства
Естествен косъм на голямата приставка, прибиращи се зъбци на малката приставка, неусукващ се кабел, бутони за въртене в двете посоки, керамичи приставки, йонизация, една от най-силните четки на пазара, другите са под 1000W
Недостатъци
Огромна дръжка, неволно натискане на бутоните за въртене, липса на калъф, липса на функция за прибиране на космите на голямата четка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series BHA710/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series BHA710/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Марти
05/11/2019
България
много добър уред
Доволна съм от покупката! Замества ходене при професионалист в повечето случаи, когато искаш просто четка и сешоар.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8664/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8664/00 Уред за оформяне на прически с въздух
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)