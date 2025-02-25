Давам оценка 5 за качество на продукта и 3/4 за употреба. Косата ми е права, дълга, тънка, тъмноруса, естествен небоядисан цвят, без етажи, подстригана на черта. Голяма четка - керамична с естествен косъм - не знам дали наистина е естествен косъм, или има примеси, мек е и нежен към косата, заглажда, не накъсва, на дълга коса прави лесно и бързо извиване на краищата, издържа ми около 2-3часа без никакви стилизанти. Космите не се задържаха в прави снопчета, дори след първата проба леко се разкекерчиха встрани, което малко ме подразни, но може би защото са естествени косми. Малка четка - зъбците (пластмасови) могат да се прибират и да се извади от буклата като маша, напомня ми на резултат от дайсън airwrap, но на мен буклата не ми се задържа дълго, иначе прекрасна приставка. Има бутони за въртене в двете посоки, може и без тях да се ползва, още ми е трудно да свикна с тях. Може да се ползва и без бутоните за въртене. 3 струи въздух, втората е най-силна и топла, третата е щадяща. Липсва ми калъф за съхранение, иначе голямата приставка има, без него се мачкат космите. Леко шумен уред. Струята въздух излиза отдолу от самия уред под приставката, а не от дупките на самата приставка. Не знам дали това е добре, по принцип фризьорът насочва струята въздух по посока на четката отгоре, а не отдолу, въпреки това коста не се разхвърча на посоки, като се захване. За първи път ползвам такава четка и не съм й свикнала, малко ми е трудно. Като цяло лесна за употреба, ако косата е на 80-90% изсушена или суха, има нужда от време за свикване, но е в пъти по-лесно сама да си направя сешоар с нея, отколкото със сешоар и четка. Не изгаря косата! На моята коса дори и маша не задържа дълго резултата, затова не съм разочарована, a и не ползвам стилизанти. Мисля да пробвам навиване на цели кичури с голямата приставка и веднага след това да сложа големи ролки за обем или обикновени плюс малко лак за коса - може и да има по-дълготраен ефект.