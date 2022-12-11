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  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата
  • Лесно оформяне за всяка дължина на косата

3000 SeriesAir Styler

BHA301/00

4.7
| (389) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Лесно оформяне за всяка дължина на косата
Изсушаване и оформяне едновременно – Philips Air Styler Essential ви позволява да създавате красиви естествени прически, докато се грижи за косата ви. 3-те приставки са подходящи както за дълга, така и за къса коса, за да се насладите на лесно оформяне.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

Лесно оформяне за всяка дължина на косата

  • 3 приставки

  • Керамично покритие с арганово масло

800 W мощност за оформяне за резултати като във фризьорски салон

800 W мощност за оформяне за резултати като във фризьорски салон

Air Styler с 800 W въздушен поток за нежно изсушаване и оформяне. Постигайте резултати като във фризьорски салон всеки ден.

38 мм термочетка за гладки прически и вълни

38 мм термочетка за гладки прически и вълни

Термочетката има изключително голям диаметър от 38 мм. Ширината на цилиндъра я прави идеалният инструмент за оформяне на гладки прически и вълнообразни къдрици.

22 мм термочетка за лесни къдрици

22 мм термочетка за лесни къдрици

Термочетката има малък диаметър от 22 мм. Ширината на цилиндъра я прави идеалният инструмент за оформяне на лесни къдрици.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

389

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

11/12/2022

България

България

Суши и оформя добре дълга коса

Косата ми е дълга, гъста и чуплива и без изправяне с четка и сешоар изглежда бухнала и безформена. Преди съм пробвала подобен уред и не бях доволна от резултата, но останах приятно изненадана от този. За 15мин подсуших и оформих косата ми. Преди това подсуших корените с обикновен сешоар и според мен даде много добър обем.

Предимства

Суши и оформя едновременно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHA310/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHA310/00 Air Styler

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотна комбинация от четки с топъл въздух

Много съм доволна от възможността да ползвам едновременно четка и сешоар и то с различни приставки.

Предимства

лесна употреба, възможност за различни приставки

Недостатъци

няма въртяща четка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

17/05/2022

България

България

Потвърден купувач

Доволни сме!

Закупих продукта като подарък за дъщеря ми, но много бързо стана част и от личната грижа на съпругата ми. Доволни са от възможностите, които предоставят приставките, както и от резултатите.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 