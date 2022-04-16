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  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
  • Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте

Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ700T/12

3.9
| (17) Отзиви
Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
Преносимият CD радиокасетофон на Philips е мощна звукова система, която можете да вземете навсякъде. Тя освобождава музиката ви с NFC свързаност с едно докосване за безпроблемно Bluetooth сдвояване. Или възпроизвеждайте песни на USB, CD и MP3-CD устройство.
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Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте

  • Bluetooth® и NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

17

Отзиви

2

16/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.

Предимства

Odličan zvuk

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine

03/11/2020

Česká republika

Česká republika

nemá chybu to to rádio

nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má

Предимства

vše ok

Недостатъци

nic

Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine

Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Предимства

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Недостатъци

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ700T Boombox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ700T Boombox CD

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