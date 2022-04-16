Прекратен продукт
AZ700T/12
Bluetooth® и NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.
3.9
от 5
17
Отзиви
Andrija14
16/04/2022
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.
Предимства
Odličan zvuk
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine
Lemon27
03/11/2020
Česká republika
nemá chybu to to rádio
nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má
Предимства
vše ok
Недостатъци
nic
Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine
Този отзив е направен за AZ700T CD Soundmachine
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Предимства
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Недостатъци
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ700T Boombox CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ700T Boombox CD