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  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате
  • Слушайте музика, където и да се намирате

Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ318B/12

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Слушайте музика, където и да се намирате
Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.
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Слушайте музика, където и да се намирате

  • Компактна конструкция

  • USB

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Настройка и запаметяване на 20 станции

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Предимства

Малък, но силен и кристален звък

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ318B CD радиокасетофон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ318B CD радиокасетофон

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