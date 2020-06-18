Прекратен продукт
Компактна конструкция
USB
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Предимства
Малък, но силен и кристален звък
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ318B CD радиокасетофон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ318B CD радиокасетофон