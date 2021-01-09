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  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода
  • Освежаващо чиста вода

On-tap филтриране

AWP3704/10

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Освежаващо чиста вода
Насладете се на бистра и чиста освежаваща вода всеки път, когато пуснете чешмата, със системата за микрофилтрация X-Guard на Philips, която намалява до 99% съдържанието на хлор и вещества, влошаващи вкуса. Лесната инсталация с едно щракване позволява да се монтира на вашия кран за секунди.
Виж всички предимства

директно от чешмата

Освежаващо чиста вода

  • X-Guard

Лесно превключване между различни режими

Филтрираната водна струя е специализирана за пиене и готвене, докато нефилтрираната струя и нефилтрираните режими на душа са подходящи за миене на чинии и чистене.

Quick twist дизайн за лесна смяна на филтъра

Сменете филтъра с изтекъл срок с нов без усилия, с лесно завъртане.

Таймер ви напомня кога да смените филтъра

Таймер ви напомня кога да смените филтъра, за да се осигури най-добър резултат.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Продуктът оправда очакванията ми

Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.

Предимства

Ефектът е показателен.

Недостатъци

Не намирам за момента

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AWP3704 On-tap филтриране

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AWP3704 On-tap филтриране

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