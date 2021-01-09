X-Guard
Филтрираната водна струя е специализирана за пиене и готвене, докато нефилтрираната струя и нефилтрираните режими на душа са подходящи за миене на чинии и чистене.
Сменете филтъра с изтекъл срок с нов без усилия, с лесно завъртане.
Таймер ви напомня кога да смените филтъра, за да се осигури най-добър резултат.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
09/01/2021
България
Продуктът оправда очакванията ми
Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.
Предимства
Ефектът е показателен.
Недостатъци
Не намирам за момента
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AWP3704 On-tap филтриране
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AWP3704 On-tap филтриране