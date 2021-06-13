Szukałem małego przenośnego głośnika z funkcją radia. Konkurencja mimo podobnej ceny oferowała dużo mniejszą moc głośników i funkcji a tu ku mojemu zdziwieniu na dziale z "wieżami" ukryte małe radyjko. Czytam czy jest BT - BIORĘ! Okazało się że radio nie skrzeczy, wbudowana bateria starcza długo (2 dni bez ładowania przetestowane) a ładuję się kablem micro USB który jest chyba w każdym domu ZACHĘCAM KAŻDEGO KTO POTRZEBUJE/CHCE MIEĆ ODTWARZACZ NA PODWÓRKO/BALKON/WYJAZD KTÓRY ODBIERZE MUZYKĘ PRZEZ BLUETOOTH/KARTE SD/PENDRIVE/MINI JACK/FM Cena w tym markecie -