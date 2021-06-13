Прекратен продукт
Bluetooth®
USB Direct
SD
Цифров FM тунер
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
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от 5
13
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
hp614
13/06/2021
България
Заслужава си
Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AT10 безжична портативна тонколона
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AT10 безжична портативна тонколона
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy