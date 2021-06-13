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  • Слушайте музика, където и да сте
  • Слушайте музика, където и да сте
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  • Слушайте музика, където и да сте

Прекратен продукт

безжична портативна тонколона

AT10/00

4.3
| (13) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Слушайте музика, където и да сте
Наслаждавайте се на слушане на музика от компактния многофункционален преносим високоговорител Philips. Просто изберете своя музикален източник – от безжично поточно извличане чрез Bluetooth, FM радио, аудио вход USB или SD карта! Вградената акумулаторна батерия ви осигурява музика навсякъде
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Слушайте музика, където и да сте

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • Цифров FM тунер

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

FM тунер за слушане на радио

0

USB Direct и слот за SD карта за възпроизвеждане на MP3

USB Direct и слот за SD карта за възпроизвеждане на MP3

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

13

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

3
2

13/06/2021

България

България

Заслужава си

Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AT10 безжична портативна тонколона

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AT10 безжична портативна тонколона

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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