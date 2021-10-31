Прекратен продукт
AJT5300W/12
Bluetooth®
Универсално зареждане
Двоен будилник
FM цифрова настройка
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология позволява лесно безжично свързване с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизвеждате любимата си музика от всеки смартфон, таблет или лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през поддържащ Bluetooth високоговорител.
Тази портативна тонколона има USB порт и ако смартфонът ви се нуждае от зареждане, когато сте у дома или на път, можете да прехвърлите заряда на батерията й в мобилното си устройство.
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.
5.0
от 5
1
Рецензия
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Предимства
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Недостатъци
Можно сказать, что цена несколько высокая
Този отзив е направен за AJT5300W Радіогодинник
Този отзив е направен за AJT5300W Радіогодинник