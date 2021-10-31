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  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
  • Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си

Прекратен продукт

Радиочасовник

AJT5300W/12

5
| (1) Рецензия
Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си
Започнете деня си напълно заредени с AJT5300W. Радиочасовникът е безжичен говорител, който предава музика от всяко Bluetooth устройство, а освен това зарежда всички iPhone/Android смартфони чрез вградената стойка докато спите
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Наслаждавайте се на безжична музика и зареждайте телефона си

  • Bluetooth®

  • Универсално зареждане

  • Двоен будилник

  • FM цифрова настройка

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология позволява лесно безжично свързване с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизвеждате любимата си музика от всеки смартфон, таблет или лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през поддържащ Bluetooth високоговорител.

USB за зареждане на всяко мобилно устройство

USB за зареждане на всяко мобилно устройство

Тази портативна тонколона има USB порт и ако смартфонът ви се нуждае от зареждане, когато сте у дома или на път, можете да прехвърлите заряда на батерията й в мобилното си устройство.

Цифрова настройка с настроени станции

Цифрова настройка с настроени станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Предимства

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Недостатъци

Можно сказать, что цена несколько высокая

Този отзив е направен за AJT5300W Радіогодинник

Този отзив е направен за AJT5300W Радіогодинник

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