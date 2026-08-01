Прекратен продукт
AJ7030D/12
MP3 Link
Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.
При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.
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