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  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
  • Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone

Прекратен продукт

Радиочасовник с аларма за iPod/iPhone

AJ7030D/12

Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone
Събуждайте и ставайте с усмивка с любимите си мелодии от вашия iPod/iPhone или FM радио - с елегантното радио с часовник на Philips, което внася оживление в стаята - и във вашите утрини! Неговата интелигентна поставка ви позволява да сменяте устройствата без да сваляте защитните им калъфи.
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Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone

  • MP3 Link

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото

Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на електрозахранването

При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.

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Отзиви

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