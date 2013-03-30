Прекратен продукт
Започнете деня, както вие си знаете!
Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено FM/MW радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.
FM цифрова настройка
20 предварителни настройки
Двоен будилник
Включване и настройка
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
Времето за работа на радиото Philips може лесно да се управлява чрез задаване на желания брой минути в цифровия таймер. Той измерва времето автоматично и изключва радиото в края на сеанса.
Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem