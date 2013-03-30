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Прекратен продукт

Радиочасовник с цифрова настройка

AJ7000/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Започнете деня, както вие си знаете!

Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено FM/MW радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.

Виж всички предимства

събудете се с любимата си радиостанция

Започнете деня, както вие си знаете!

  • FM цифрова настройка

  • 20 предварителни настройки

  • Двоен будилник

  • Включване и настройка

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане

Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане

Времето за работа на радиото Philips може лесно да се управлява чрез задаване на желания брой минути в цифровия таймер. Той измерва времето автоматично и изключва радиото в края на сеанса.

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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