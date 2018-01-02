Прекратен продукт
Събудете се със сияние!
Понеже всеки ден е уникален за вас, дружелюбният радиочасовник Philips е специален утринен компаньон. Неговата функция за прожектиране на часа прожектира времето върху всяка повърхност – просто се събудете, отворете очи и ще видите колко е часът. Утрините стават все по-хубави
Прожектиране на часа
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Работи на батерия или захранване
Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.
За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.
Вграденият FM тунер ви дава възможност да слушате вашите любими песни и новинарски радиостанции всеки ден. Просто трябва да настроите на станцията, която искате да слушате.
4.2
от 5
6
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4800 Радиочасовник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4800 Радиочасовник
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas
Дата на използване 2019-06-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas
Дата на използване 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas