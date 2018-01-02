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Прекратен продукт

Радиочасовник

AJ4800/12

4.2

| (6) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

Събудете се със сияние!

Понеже всеки ден е уникален за вас, дружелюбният радиочасовник Philips е специален утринен компаньон. Неговата функция за прожектиране на часа прожектира времето върху всяка повърхност – просто се събудете, отворете очи и ще видите колко е часът. Утрините стават все по-хубави

Виж всички предимства

с прожектиране на часа

Събудете се със сияние!

  • Прожектиране на часа

  • FM цифрова настройка

  • Двоен будилник

  • Работи на батерия или захранване

Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина

Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина

Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

FM тунер за слушане на радио

Вграденият FM тунер ви дава възможност да слушате вашите любими песни и новинарски радиостанции всеки ден. Просто трябва да настроите на станцията, която искате да слушате.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

6

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

3
2

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ4800 Радиочасовник

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ4800 Радиочасовник

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas

Дата на използване 2019-06-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas

Дата на използване 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ4800 Radio cu ceas

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