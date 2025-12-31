Прекратен продукт
AJ3650/12
Прожектиране навсякъде, по всяко време
Радиочасовникът Philips предлага прожектиране - свръхярко през деня и с приглушена светлина през нощта, с ясно показване на час, дата и анимации - навсякъде. Неговите интелигентни датчици за температура показват температурите вътре и вън - по всяко време.
Свръхярко прожектиране на времето
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Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.
Отпуснете се или заспете под успокояващите звуци. Радиото с часовник Philips Clock е заредено с много изпълнения на релаксираща музика. Просто избирайте между дъждовен шум, океански вълни, музика за минерален център и много други, за да се радвате на релаксиращия комфорт.
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