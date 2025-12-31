Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко

Отпуснете се или заспете под успокояващите звуци. Радиото с часовник Philips Clock е заредено с много изпълнения на релаксираща музика. Просто избирайте между дъждовен шум, океански вълни, музика за минерален център и много други, за да се радвате на релаксиращия комфорт.