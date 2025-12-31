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Прекратен продукт

Радиочасовник с цифрова настройка

AJ3650/12

Прожектиране навсякъде, по всяко време

Радиочасовникът Philips предлага прожектиране - свръхярко през деня и с приглушена светлина през нощта, с ясно показване на час, дата и анимации - навсякъде. Неговите интелигентни датчици за температура показват температурите вътре и вън - по всяко време.

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със свръхярко прожектиране

Прожектиране навсякъде, по всяко време

  • Свръхярко прожектиране на времето

Прожектира час, дата, температура и анимации

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Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко

Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко

Отпуснете се или заспете под успокояващите звуци. Радиото с часовник Philips Clock е заредено с много изпълнения на релаксираща музика. Просто избирайте между дъждовен шум, океански вълни, музика за минерален център и много други, за да се радвате на релаксиращия комфорт.

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