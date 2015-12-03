Прекратен продукт
Радиочасовник с голям дисплей
Разведрете утрото с големия LED дисплей за часа. Този часовник задава времето автоматично, когато го включите, освен това има и батерия, гарантирайки включване на будилника дори без външно захранване. Изберете събуждане със зумер или радиостанция.
Голям дисплей
FM/MW, аналогова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
Големият дисплей позволява лесно разчитане на съдържанието на екрана. Сега можете да четете лесно часа или будилника, дори и от разстояние. Той е идеален за стари хора или хора с ограничения в зрението.
4.0
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
ciuc70
03/12/2015
România
Потвърден купувач
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
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Този отзив е направен за AJ3500 Radio cu ceas
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Този отзив е направен за AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
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Този отзив е направен за AJ3500 Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3500 Radiobudzik
Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Този отзив е направен за AJ3500 Radiobudzik
Този отзив е направен за AJ3500 Radiobudzik