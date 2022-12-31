Прекратен продукт
AJ3275D/12
Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone
Започнете деня с удоволствие - с любима музика от вашия iPod/iPhone. Този компактен часовник възпроизвежда и зарежда iPod/iPhone със съединител Lightning, дори с поставен защитен калъф. А ако предпочитате, може да събуждате с радио или зумер.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
2 W
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.
Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.
Тази система има обща изходна мощност 2 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
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