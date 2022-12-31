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Прекратен продукт

Радиочасовник за iPod/iPhone

AJ3275D/12

Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

Започнете деня с удоволствие - с любима музика от вашия iPod/iPhone. Този компактен часовник възпроизвежда и зарежда iPod/iPhone със съединител Lightning, дори с поставен защитен калъф. А ако предпочитате, може да събуждате с радио или зумер.

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Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

  • със съединител Lightning

  • за iPod/iPhone

  • FM, двоен будилник

  • 2 W

Цифрова настройка с настроени станции

Цифрова настройка с настроени станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

Обща изходна мощност 2W RMS

Обща изходна мощност 2W RMS

Тази система има обща изходна мощност 2 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

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