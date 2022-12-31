Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.