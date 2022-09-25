Прекратен продукт
Прогноза за времето на една ръка разстояние
Започнете деня както трябва - всеки ден. Компактният радиочасовник с прогноза Philips предлага радиоуправляем часовник и графични икони за прогноза за времето с многоцветни светлинни индикатори. Вашият надежден синоптик няма да ви подведе, никога.
Стайна и външна температура
Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
4.0
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Предимства
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Недостатъци
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Дата на използване 2020-09-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Дата на използване 2020-09-25
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem