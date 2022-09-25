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Прекратен продукт

Радиочасовник с прогноза за времето

AJ260/12

4

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Прогноза за времето на една ръка разстояние

Започнете деня както трябва - всеки ден. Компактният радиочасовник с прогноза Philips предлага радиоуправляем часовник и графични икони за прогноза за времето с многоцветни светлинни индикатори. Вашият надежден синоптик няма да ви подведе, никога.

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Прогноза за времето на една ръка разстояние

  • Стайна и външна температура

Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина

Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина

Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

Показване на прогноза за времето с графични анимации

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
1

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Предимства

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Недостатъци

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Дата на използване 2020-09-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Дата на използване 2020-09-25

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Този отзив е направен за AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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