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  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене
  • Изцяло нов начин на гладене

Решения за гладене "всичко в едно"All-in-One 8500 Series

AIS8540/80

4.5
| (66) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Изцяло нов начин на гладене
Уредът от тип „всичко в едно“ от серия 8500 на Philips е революционно решение за това да изглеждате възможно най-добре. Комбинацията от пара и гладене е удобно съчетание за лесно боравене и идеална функционалност. Универсално решение, което елиминира гънките.
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Марка ютии

По-голяма гъвкавост, функционалност и удобство**

Изцяло нов начин на гладене

  • Дъска, накланяща се в различни ъгли,

  • Технология за двойно затопляне

  • Технология OptimalTEMP

  • Ергономична глава Iron+

Вградена дъска, накланяща се в различни ъгли, за гъвкаво удобство

Вградена дъска, накланяща се в различни ъгли, за гъвкаво удобство

Вградената дъска, накланяща се в различни ъгли, може да се скосява и да се завърта до всяка позиция – за гъвкаво и удобно използване. За хоризонтално гладене на най-трудните тъкани или вертикално гладене на по-деликатни дрехи. И всичко между тях.

Технология за двойно затопляне с по-добра функционалност спрямо парна ютия**

Технология за двойно затопляне с по-добра функционалност спрямо парна ютия**

Технологията за двойно затопляне дава възможност за мощно проникване на пара за елиминиране на гънките с по-добра функционалност от парна ютия**, като гарантира, че дрехите Ви изглеждат най-добре по лесен начин.

Ергономичната глава iron+ улеснява гладенето неимоверно

Ергономичната глава iron+ улеснява гладенето неимоверно

С половината от теглото на обикновена парна ютия*** ергономичната глава Iron+ Ви гарантира удобство при премахването на гънки по дрехите.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

66

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

3

03/11/2023

България

България

Страхотен уред

Мощна пара, вградена дъска и много подвижно тяло - незаменим помощник в ежедневното гладене. Искрено го препоръчвам.

Предимства

Лек и бърз

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series

04/02/2025

Srbija

Srbija

Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

05/06/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Реально працює

100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

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      1. тествана от институт на трета страна за E. coli, S. Aureus, C. Albicans и акари върху памук с 10 секунди използване на пара

      2. в сравнение с нашите парни ютии Philips

      3. спрямо парни ютии, според потребителите, тест за позициониране на продукти от октомври 2022 г.