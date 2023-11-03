Марка ютии
Дъска, накланяща се в различни ъгли,
Технология за двойно затопляне
Технология OptimalTEMP
Ергономична глава Iron+
Вградената дъска, накланяща се в различни ъгли, може да се скосява и да се завърта до всяка позиция – за гъвкаво и удобно използване. За хоризонтално гладене на най-трудните тъкани или вертикално гладене на по-деликатни дрехи. И всичко между тях.
Технологията за двойно затопляне дава възможност за мощно проникване на пара за елиминиране на гънките с по-добра функционалност от парна ютия**, като гарантира, че дрехите Ви изглеждат най-добре по лесен начин.
С половината от теглото на обикновена парна ютия*** ергономичната глава Iron+ Ви гарантира удобство при премахването на гънки по дрехите.
4.5
от 5
66
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Мария Ж
03/11/2023
България
Страхотен уред
Мощна пара, вградена дъска и много подвижно тяло - незаменим помощник в ежедневното гладене. Искрено го препоръчвам.
Предимства
Лек и бърз
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series
04/02/2025
Srbija
Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
Aleksmix
05/06/2026
Україна
Потвърден купувач
Реально працює
100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
тествана от институт на трета страна за E. coli, S. Aureus, C. Albicans и акари върху памук с 10 секунди използване на пара
в сравнение с нашите парни ютии Philips
спрямо парни ютии, според потребителите, тест за позициониране на продукти от октомври 2022 г.