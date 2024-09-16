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  • Една система. Ефективна и безпроблемна.
  • Една система. Ефективна и безпроблемна.
  • Една система. Ефективна и безпроблемна.
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Решения за гладене "всичко в едно"Серия тип „всичко в едно“ 6000

AIS6020/70

5
| (29) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Една система. Ефективна и безпроблемна.
Серията тип „всичко в едно“ 6000 на Philips е вашето интелигентно решение винаги да изглеждате блестящо. Елегантната комбинация „3 в 1“ от ютия, парогенератор и дъска ви помага бързо да отстраните гънките от дрехите във всяка вертикална, хоризонтална или наклонена позиция.
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Марка ютии

По-голяма гъвкавост, ефективност и удобство**

Една система. Ефективна и безпроблемна.

  • Вградена накланяща се дъска

  • Технология OptimalTEMP

  • Бутони с крачно задействане

  • Мощен поток на парата 45 g/min

  • До 99,9% отстраняване на бактериите*

Вградена регулируема дъска за гладене, накланяща се в различни ъгли

Вградена регулируема дъска за гладене, накланяща се в различни ъгли

Дъската за гладене, накланяща се в различни ъгли, може да бъде скосена до всяка позиция за удобно преживяване. Хоризонтална позиция за гладене на най-трудните тъкани, вертикална за парно гладене на деликатни облекла.

Мощен мотор за лесно изглаждане дори на по-трудни за премахване гънки

Мощен мотор за лесно изглаждане дори на по-трудни за премахване гънки

Мощният мотор генерира до 45 g/min парен поток за изправяне на трудни за премахване гънки, а заостреният връх на ютията помага за постигане на прецизни резултати.

OptimalTEMP, гарантирана защита от изгаряния по всички тъкани за гладене

OptimalTEMP, гарантирана защита от изгаряния по всички тъкани за гладене

Технологията OptimalTEMP предпазва от изгаряния по тъканите, подходящи за гладене, така че да можете да изгладите всичко – от дънки до копринени дрехи – без никакви проблеми.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

29

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
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2
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16/09/2024

България

България

Страхотен уред!

Много сме доволни. Уредът има нощна пара,глади без проблем намачкани дрехи,както и фини материи,без да се притесняваш, че ще ги изгориш. Не е необходимо да търсиш отделно дъска за гладене,просто всичко е на едно място.

Предимства

Компактен, нощен, наистина уникален уред.

Недостатъци

До сега няма никакви недостатъци.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000

16/09/2024

България

България

Продукта е със страхотни качества!

Давам тази оценка заради компактната визия и мощната пара на уреда. Препоръчвам горещо на всеки, който иска да я има в дома си.

Предимства

Мощната пара е голямо предимство за всяка домакиня.

Недостатъци

За сега не съм ги видяла.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000

16/09/2024

България

България

Страхотна система за гладене.

Гладенето е като детска игра бързо, качествено и за нула време.Препоръчвам я най-горещо на всяко домакинство.

Предимства

Много бързо се борави със системата благодарение на мощната пара

Недостатъци

Няма такива.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000

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      1. тествана от институт на трета страна за E. Coli, S. Aureus, C. Albicans и акари върху памук с 10 секунди използване на пара

      2. в сравнение с нашите парни ютии на Philips

      3. спрямо парни ютии, според потребителите, тест за позициониране на продукти от октомври 2022 г.