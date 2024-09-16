Марка ютии
Вградена накланяща се дъска
Технология OptimalTEMP
Бутони с крачно задействане
Мощен поток на парата 45 g/min
До 99,9% отстраняване на бактериите*
Дъската за гладене, накланяща се в различни ъгли, може да бъде скосена до всяка позиция за удобно преживяване. Хоризонтална позиция за гладене на най-трудните тъкани, вертикална за парно гладене на деликатни облекла.
Мощният мотор генерира до 45 g/min парен поток за изправяне на трудни за премахване гънки, а заостреният връх на ютията помага за постигане на прецизни резултати.
Технологията OptimalTEMP предпазва от изгаряния по тъканите, подходящи за гладене, така че да можете да изгладите всичко – от дънки до копринени дрехи – без никакви проблеми.
5.0
от 5
29
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Niki B
16/09/2024
България
Страхотен уред!
Много сме доволни. Уредът има нощна пара,глади без проблем намачкани дрехи,както и фини материи,без да се притесняваш, че ще ги изгориш. Не е необходимо да търсиш отделно дъска за гладене,просто всичко е на едно място.
Предимства
Компактен, нощен, наистина уникален уред.
Недостатъци
До сега няма никакви недостатъци.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000
Слонче13
16/09/2024
България
Продукта е със страхотни качества!
Давам тази оценка заради компактната визия и мощната пара на уреда. Препоръчвам горещо на всеки, който иска да я има в дома си.
Предимства
Мощната пара е голямо предимство за всяка домакиня.
Недостатъци
За сега не съм ги видяла.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000
Molidoli21
16/09/2024
България
Страхотна система за гладене.
Гладенето е като детска игра бързо, качествено и за нула време.Препоръчвам я най-горещо на всяко домакинство.
Предимства
Много бързо се борави със системата благодарение на мощната пара
Недостатъци
Няма такива.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Решения за гладене "всичко в едно" AIS6020/70 Серия тип „всичко в едно“ 6000
тествана от институт на трета страна за E. Coli, S. Aureus, C. Albicans и акари върху памук с 10 секунди използване на пара
в сравнение с нашите парни ютии на Philips
спрямо парни ютии, според потребителите, тест за позициониране на продукти от октомври 2022 г.