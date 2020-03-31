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Прекратен продукт

Портативно радио

AE1530/00

4
| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Джобен размер
Наслаждавайте се на силен звук с добро качество, където и да сте, със стилното MW/FM радио Philips джобен размер.
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Джобен размер

  • FM/MW, аналогова настройка

  • Вграден високоговорител

  • Жак за слушалки

  • Работи на батерии

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW (AM) стерео тунер

Един въртящ се регулатор на силата на звука и за вкл./изкл.

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Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук

Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук

Високоговорителят дава добро качество на звука за повече удоволствие.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
2

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Предимства

fülhalgató csatlakozó

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1530 Hordozható rádió

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1530 Hordozható rádió

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1530 Przenośne radio

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1530 Przenośne radio

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1530 Přenosné rádio

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1530 Přenosné rádio

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