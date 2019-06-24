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Прекратен продукт

Портативно радио

AE1500/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Джобен размер

Наслаждавайте се на силен звук с добро качество, където и да сте, с джобното MW/FM радио Philips.

Виж всички предимства

Джобен размер

  • FM/MW, аналогова настройка

  • Вграден високоговорител

  • Жак за слушалки

  • Работи на батерии

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW (AM) стерео тунер

Един въртящ се регулатор на силата на звука и за вкл./изкл.

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Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук

Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук

Високоговорителят дава добро качество на звука за повече удоволствие.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1500 Портативно радио

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AE1500 Портативно радио

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