Прекратен продукт
Джобен размер
Наслаждавайте се на силен звук с добро качество, където и да сте, с джобното MW/FM радио Philips.
FM/MW, аналогова настройка
Вграден високоговорител
Жак за слушалки
Работи на батерии
FM/MW (AM) стерео тунер
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Високоговорителят дава добро качество на звука за повече удоволствие.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AE1500 Портативно радио
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AE1500 Портативно радио