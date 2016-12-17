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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

49PFS4131/12

4.1

| (22) Отзиви | 85% препоръчват този продукт

Full HD Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на full HD качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 123 см (49")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

Новият интегриран стандарт HEVC за гледане с високо качество от FHD

Новият интегриран стандарт HEVC ви позволява да гледате предавания с високо качество на картината с разделителна способност от FHD.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

22

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

17/12/2016

България

България

Телевизорът има перфектна картина.

Чудесно съчетание на картина (цветове) и звук! Лесен за инсталиране (справих се сама :) ) Елегантен!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

11/12/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Този продукт има отлични характеристики и го препоръчвам на всеки!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

30/09/2020

Slovenija

Slovenija

dober TV

Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Дата на използване 2018-09-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Дата на използване 2018-09-30

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.