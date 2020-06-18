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Прекратен продукт

7000 series4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™

43PUS7100/12

2.7

| (66) Отзиви

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ под Android

Свръхбързата четириядрена обработка се обединява със свръхтънките линии: UHD телевизорът от серия 7100 с мощта на Android изглежда динамичен като скоростта му на работа. Елегантната сребриста рамка, дизайнът на стойката и Ambilight ще подсилят допълнително зрителското ви изживяване

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С двустранен Ambilight

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ под Android

  • 108 см (43")

  • 4K Ultra HD LED телевизор

  • Четириядрен, 16 GB и разширяем

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro за невероятен контраст

Micro Dimming Pro за невероятен контраст

Micro Dimming Pro оптимизира контраста на вашия телевизор въз основа на осветеността на средата. Сензор за светлината и специален софтуер анализират картината в 6400 различни зони, за да се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично визуално изживяване – денем или нощем.

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супер бърз, супер интуитивен и супер забавен начин.

Google Play™: вашият прозорец към забавленията

Google Play™ разполага с богат каталог от висококачествени игри за всички възрасти. Благодарение на оптимизацията за използване на вашия телевизор играта и картината са чудесни. И не се налага да създавате бъркотия в дома си с още една игрова конзола; с универсалния USB контрол над игрите можете да навигирате и играете с лекота.

Технически данни

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Отзиви

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2.7

от 5

66

Отзиви

18/06/2020

България

България

Най- добритетелевизори на пазара

Много съм довелен. Вече го имам от няколко години. Никакви проблеми по време на работа. Невероятни цветове и дълбочина на черното. Амбилайта е страхотен. Препоръчвам на всеки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series 43PUS7100 4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™

Дата на използване 2018-06-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series 43PUS7100 4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™

Дата на използване 2018-06-18

17/02/2017

България

България

страхотен

претижам тв.то от 6м. просто страхотен ,дизаин качество и софтуер просто за цената няма равен невероятна картина с 4к

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series 43PUS7100 4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series 43PUS7100 4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™

25/06/2019

Україна

Україна

Обожнюю цей телевізор!!!

Телевізор перевершив себе. Спочатку були деякі проблеми зі звуком та зображенням. Але я можу вам точно сказати, якщо ви зрозумієте як користуватися пультом та налаштуванням, проблемы зникнуть. Легкий у використанні, має безліч функцій, чітку якісну яскраву картинку. Це найкраще моє придбання!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

      2. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      3. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      4. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      5. Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.

      6. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      7. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      8. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      9. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      10. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      11. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.