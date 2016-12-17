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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

43PFS4131/12

4.1

| (22) Отзиви | 85% препоръчват този продукт

Full HD Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на full HD качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 108 см (43")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Тънки като бръснач стойки в черно

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

22

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

17/12/2016

България

България

Телевизорът има перфектна картина.

Чудесно съчетание на картина (цветове) и звук! Лесен за инсталиране (справих се сама :) ) Елегантен!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

11/12/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Този продукт има отлични характеристики и го препоръчвам на всеки!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор

30/09/2020

Slovenija

Slovenija

dober TV

Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Дата на използване 2018-09-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Дата на използване 2018-09-30

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.