Прекратен продукт
43PFS4131/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на full HD качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.
108 см (43")
Full HD светодиоден телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
4.1
от 5
22
Отзиви
85%
препоръчват този продукт
Мари68
17/12/2016
България
Телевизорът има перфектна картина.
Чудесно съчетание на картина (цветове) и звук! Лесен за инсталиране (справих се сама :) ) Елегантен!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор
Zdravkoff
11/12/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Този продукт има отлични характеристики и го препоръчвам на всеки!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 49PFS4131 Full HD Ултратънък LED телевизор
Marija52
30/09/2020
Slovenija
dober TV
Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Дата на използване 2018-09-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Дата на използване 2018-09-30
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.