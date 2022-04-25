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Прекратен продукт

MomentumДисплей 4K HDR с Ambiglow

436M6VBPAB/01

4
| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

2 Награди

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Изживейте ново ниво на потапяне в забавлението с новия дисплей Momentum 4K HDR с осветяване Ambiglow. Широкият дисплей 4K UHD с DisplayHDR 1000 предоставя ултрачисто и искрящо качество на изображенията, което ще ви пренесе в момента.
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  • Momentum

  • 43 (42,51"/108 см диаг.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.

MultiView позволява едновременно двойно свързване и гледане

MultiView позволява едновременно двойно свързване и гледане

С дисплея с изключително висока разделителна способност Philips MultiView вече можете да изживеете огромно разнообразие от възможности за свързване. MultiView позволява активно двойно свързване и гледане, така че да можете да работите едновременно с няколко устройства, като компютър и преносим компютър, за да изпълнявате няколко задачи наведнъж.

DisplayHDR 1000 за наистина живи детайли и реализъм

DisplayHDR 1000 за наистина живи детайли и реализъм

Сертифицираният от VESA DisplayHDR 1000 предоставя драстична разлика във визуалното изживяване в сравнение с други екрани, съвместими с HDR. Изключително дълбоките черни и ярки бели цветове контрастират с брилянтни цветове, за да разкрият детайли, които никога досега не сте виждали. Геймърите могат лесно да забележат враговете, които се крият в тъмните ъгли и сенки, а зрителите, които гледат филми, могат да се насладят на по-завладяващо и по-реалистично шоу. Този Philips Momentum се предлага с няколко HDR режима, всеки от тях е оптимизиран за вашите сценарии на използване: HDR Игра, HDR Филм и HDR Снимка.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Отзиви

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4.0

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
2

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

21/11/2020

Polska

Polska

Потвърден купувач

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Предимства

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Недостатъци

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

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      1. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      2. Най-добро време при кратко закъснение при въвеждане &lt; 4 мс, при специален случай и измерване.

      3. За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt

      4. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

      5. BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976

      6. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.

      7. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      8. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      9. 10 бита се намаляват до 8 бита с FRC