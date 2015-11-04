Прекратен продукт
40PFK4200/12
Full HD тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и за утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4200 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C/S/S2
Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Jarda
04/11/2015
Česká republika
Потвърден купувач
Pro mé použití zcela dostačující
Mám tento TV jako druhý, když chcem různé programy. Pro mé účely je plně vyhovující.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.