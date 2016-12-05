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Прекратен продукт

4000 seriesУлтратънък LED телевизор

32PHT4201/12

3.8

| (13) Отзиви

Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB-T/T2/C

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

Тънки като бръснач стойки в черно

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

13

Отзиви

05/12/2016

България

България

Продуктът има отлични характеристики и вид.

От много години използвам различни уреди с марката Philips и съм много доволна от качество. Препоръчвам и на приятели.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор

27/11/2016

България

България

prodik e mnogo dobir

Mnogo dobir pretpocitamgoza vseki dasi go kupi Philips LCD TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор

09/09/2017

România

România

ok

tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.