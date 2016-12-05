Прекратен продукт
32PHT4201/12
Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
80 см (32")
LED телевизор
DVB-T/T2/C
Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
3.8
от 5
13
Отзиви
jessie23
05/12/2016
България
Продуктът има отлични характеристики и вид.
От много години използвам различни уреди с марката Philips и съм много доволна от качество. Препоръчвам и на приятели.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор
erka31
27/11/2016
България
prodik e mnogo dobir
Mnogo dobir pretpocitamgoza vseki dasi go kupi Philips LCD TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 Ултратънък LED телевизор
roberto
09/09/2017
România
ok
tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.