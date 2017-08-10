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Прекратен продукт

4100Ултратънък LED телевизор

32PHS4131/12

3.8

| (11) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на чудесно качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Тънки като бръснач стойки в черно

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Новият интегриран стандарт HEVC за гледане с високо качество на образа

Новият интегриран стандарт HEVC ви позволява да гледате предавания с разделителна способност с високо качество на картината.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

11

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

jako dobar televizor za malo kn

lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor

28/03/2018

Česká republika

Česká republika

výborný

Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

22/07/2017

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

v této cenové relaci výborný

v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.