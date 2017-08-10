Прекратен продукт
32PHS4131/12
Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на чудесно качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.
80 см (32")
LED телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
Новият интегриран стандарт HEVC ви позволява да гледате предавания с разделителна способност с високо качество на картината.
3.8
от 5
11
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
igor38
10/08/2017
Hrvatska
jako dobar televizor za malo kn
lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Потвърден купувач
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.