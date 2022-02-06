Прекратен продукт
32PHH4101/88
Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
80 см (32")
LED телевизор
DVB-T/C
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Magda Media
06/02/2022
Polska
Philips tv
Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2020-02-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2020-02-06
PaPaGeorge7
28/12/2017
Česká republika
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Attila1972
05/06/2017
Magyarország
jó ár/éték arány
jó választás: letisztult design, mai alapelvárásoknak megfelelő funkciók
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.