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Прекратен продукт

4000 seriesУлтратънък LED телевизор

32PHH4101/88

5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB-T/C

Тънки като бръснач стойки в черно

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/02/2022

Polska

Polska

Philips tv

Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Дата на използване 2020-02-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Дата на използване 2020-02-06

28/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)

Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor

05/06/2017

Magyarország

Magyarország

jó ár/éték arány

jó választás: letisztult design, mai alapelvárásoknak megfelelő funkciók

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.