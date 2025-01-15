27M2N3200S/01
Evnia 3000
27" (68,5 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Играете игри, които са интензивни и в които победата е важна. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей преначертава изображението на екрана до 180 пъти в секунда, много по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 180 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без „накъсване“ на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри.
Philips Evnia с 0,5 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.
Тази функция е създадена за изпълнена с екшън игра. Не само осигурява гейминг без на практика никакво размазване, но също така се съчетава добре с високи кадрови честоти за гарантирано най-добрите и най-ясни изображения.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Предимства
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Недостатъци
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.
Smart MBR е оптимизиран за игри режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг.
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Покритие на Adobe RGB и DCI-P, базирано на CIE1976
Този монитор се стреми към устойчивост: крачетата на стойката са изработени от 35% рециклирана пластмаса, а шасито на монитора е съставено от 85% рециклирана след употреба пластмаса.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.