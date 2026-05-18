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  • Energy Label Europe C
    Създаден за прецизност
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MonitorQuad HD монитор

27E2N2500/00

5
| (2) Отзиви
Създаден за прецизност
Този монитор е пълен с функции, които ви позволяват да работите с абсолютна прецизност. Неговата Quad HD разделителна способност заедно с честотата на опресняване от 120 Hz и 1 ms MPRT позволяват на този монитор да показва детайлни изображения с най-добрата дефиниция.
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Създаден за прецизност

  • Серия 2000

  • 27" (68,6 см)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Кристално чисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела

Кристално чисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела

Тези дисплеи Philips предлагат кристалночисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите благодарение на високоскоростни връзки, тези нови дисплеи вдъхват живот на вашите изображения и графики. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM приложения, използвате приложения за 3D графика, или сте финансов гений, който работи с огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще ви осигурят кристалночисти изображения.

SmartContrast за детайли в дълбоките черни тонове

SmartContrast за детайли в дълбоките черни тонове

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Потвърден купувач

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Този отзив е направен за Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Този отзив е направен за Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Този отзив е направен за Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Този отзив е направен за Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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      1. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      2. MPRT е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MPRT е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.

      3. MPRT е оптимизиран за игри режим. Включването на MPRT може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за игри.

      4. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.