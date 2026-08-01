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  • Energy Label Europe E
    Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Energy Label Europe E
    Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност
  • Подобрете производителността си с USB-C свързаност

MonitorFull HD LCD дисплей

27E1N1300A/01

Подобрете производителността си с USB-C свързаност
Този монитор е направен, за да ви държи свързани. С функции като USB-C 3.2 със захранване потребителите могат да зареждат свързаното си устройство и да работят безпроблемно, всичко това с един кабел. Освен това този единствен кабел не заема много от работното ви място.
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Подобрете производителността си с USB-C свързаност

  • Серия 1000

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

100 Hz скорост на обновяване за свръхгладки образи

100 Hz скорост на обновяване за свръхгладки образи

Този дисплей на Philips опреснява изображението на екрана до 100 пъти в секунда, което прави този монитор много по-бърз от стандартния дисплей. С честота на кадрите от 100 Hz геймърите могат да намерят тези критични изображения на екрана, които показват движението на врага в ултраплавно движение, така че да се нацелят лесно.

1ms (MPRT) кратко време за реакция за ясно изображения и гладък геймплей

1ms (MPRT) кратко време за реакция за ясно изображения и гладък геймплей

MPRT (време за реакция на движеща се картина) е по-интуитивен начин да се опише времето на отговор, което директно се отнася за продължителността от гледане на размазана картина с шум до чисти и ясни изображения. Геймърски монитор на Philips с MPRT от 1 ms ефективно елиминира замъгляването и размазването на движенията, предоставя по-остри и прецизни визуализации за подобряване на геймърското изживяване. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.

Свържете вашия преносим компютър с един USB-C кабел

Свържете вашия преносим компютър с един USB-C кабел

Този дисплей на Philips включва USB type-C конектор с подаване на мощност. С интелигентно и гъвкаво управление на разхода на енергия сега можете директно да зареждате вашето съвместимо устройство. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесна връзка с един кабел. Може да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашето съвместимо устройство.

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Отзиви

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната резолюция работи само за HDMI входа.

      3. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      5. MPRT е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MPRT е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.

      6. MPRT е оптимизиран за игри режим. Включването на MPRT може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за игри.

      7. За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.

      8. За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt

      9. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

      10. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.