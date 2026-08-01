27E1N1300A/01
Серия 1000
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Този дисплей на Philips опреснява изображението на екрана до 100 пъти в секунда, което прави този монитор много по-бърз от стандартния дисплей. С честота на кадрите от 100 Hz геймърите могат да намерят тези критични изображения на екрана, които показват движението на врага в ултраплавно движение, така че да се нацелят лесно.
MPRT (време за реакция на движеща се картина) е по-интуитивен начин да се опише времето на отговор, което директно се отнася за продължителността от гледане на размазана картина с шум до чисти и ясни изображения. Геймърски монитор на Philips с MPRT от 1 ms ефективно елиминира замъгляването и размазването на движенията, предоставя по-остри и прецизни визуализации за подобряване на геймърското изживяване. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.
Този дисплей на Philips включва USB type-C конектор с подаване на мощност. С интелигентно и гъвкаво управление на разхода на енергия сега можете директно да зареждате вашето съвместимо устройство. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесна връзка с един кабел. Може да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашето съвместимо устройство.
Отзиви
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
MPRT е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MPRT е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.
MPRT е оптимизиран за игри режим. Включването на MPRT може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за игри.
За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.
За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.