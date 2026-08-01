1ms (MPRT) кратко време за реакция за ясно изображения и гладък геймплей

MPRT (време за реакция на движеща се картина) е по-интуитивен начин да се опише времето на отговор, което директно се отнася за продължителността от гледане на размазана картина с шум до чисти и ясни изображения. Геймърски монитор на Philips с MPRT от 1 ms ефективно елиминира замъгляването и размазването на движенията, предоставя по-остри и прецизни визуализации за подобряване на геймърското изживяване. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.