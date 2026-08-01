27B1N3800/00
Серия 3000
27" (68,6 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
10-битовият дисплей осигурява богата цветова гама с 1,074 милиарда цвята и 12-битова вътрешна обработка за пресъздаване на плавни и естествени цветове без градация и цветни ивици.
Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.
Отзиви
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Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976
При максимална разделителна способност от 3840 x 2160 10-битова дълбочина на цвета може да бъде достигната само при 60 Hz с DisplayPort връзка. За повече информация, моля, проверете ръководството за потребителя.
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.
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Кабелът (кабелите), доставян(и) с продукта, може(гат) да се различава(т) по тип, брой и технически характеристики в зависимост от изискванията, специфични за съответната държава или регион.