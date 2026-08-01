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  • Energy Label Europe E
    Ежедневната рутина е улеснена
  • Ежедневната рутина е улеснена
  • Ежедневната рутина е улеснена
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Business monitor4K UHD монитор

27B1N3800/00

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Този 27-инчов монитор показва красиви изображения с 4K разделителна способност и цветова гама с 1,074 милиарда цвята. В допълнение, неговата DisplayPort свързаност и IPS панелът представляват отлично цялостно решение за работното Ви пространство.
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  • Серия 3000

  • 27" (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS технология за наситени цветове и широки зрителни ъгли

IPS технология за наситени цветове и широки зрителни ъгли

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

1,074 милиарда цвята за плавна градация на цветовете и детайлите

1,074 милиарда цвята за плавна градация на цветовете и детайлите

10-битовият дисплей осигурява богата цветова гама с 1,074 милиарда цвята и 12-битова вътрешна обработка за пресъздаване на плавни и естествени цветове без градация и цветни ивици.

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. При максимална разделителна способност от 3840 x 2160 10-битова дълбочина на цвета може да бъде достигната само при 60 Hz с DisplayPort връзка. За повече информация, моля, проверете ръководството за потребителя.

      5. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      6. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.

      7. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

      8. Кабелът (кабелите), доставян(и) с продукта, може(гат) да се различава(т) по тип, брой и технически характеристики в зависимост от изискванията, специфични за съответната държава или регион.