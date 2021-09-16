B Line
27" (68,6 см)
2560 x 1440 (QHD)
Този дисплей на Philips включва вградена USB type-C докинг станция с подаване на мощност. С интелигентното и гъвкаво управление на захранването можете да зареждате директно вашия съвместим* лаптоп. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. Опростете, като свържете всичките си периферни устройства, като клавиатура, мишка и вашия RJ-45 кабел за Ethernet, към докинг станцията на монитора. Можете да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашия ноутбук.
Тези дисплеи Philips предлагат кристалночисти изображения с четворна висока разделителна способност – Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите благодарение на високоскоростни връзки, като USB-C, Displayport, HDMI, тези нови дисплеи вдъхват живот на вашите изображения и графики. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM приложения, използвате приложения за 3D графика, или сте финансов гений, който работи с огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще ви осигурят кристалночисти изображения.
Дисплеят на Philips отговаря на стандарта на TUV Rheinland за комфорт на очите за предотвратяване на напрежението на очите, породено от продължително използване на компютър. Със сертификата TUV за комфорт на очите дисплеите на Philips гарантират широк зрителен ъгъл с режим на слаба синя светлина без трептене и смущаващи отражения и по-малко понижаване на качеството на образа при гледане от различни ъгли, както и ергономичен дизайн на стойката за перфектното зрително изживяване. Пазете очите си и увеличете вашата работна продуктивност.
Награди
4.4
от 5
16
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
EmBrother
16/09/2021
България
Красив, умен, ярък и функционален
Седмица след покупка на един по-обикновен Филипс, се отвори промоция и за този модел. А тук имахме изисквания за специфични портове (DVI-D, USB hub) и гъвкаво въртене в повече посоки. Ами, всичко е прекрасно! Използването му не е за игри (освен два ФМ11-17 мениджъра, видимо без забележки), но пък се гледат доста филми - а за тях екранът направо глези. Полезни смарт-настройки, но и опции за ръчни режими, което също е предимство. Много удобен е сензорът за присъствие пред монитора: в режим 4 е съвсем удобно за седнал зад клавиатура на бюро - ставаш, след 30-на сек. угасва; връщаш се пред екрана и още докато сядаш вече е светнал. Тук в сайта има и софтуер (за изтегляне), с който всичко може да се управлява с мишка/клавиши, а не от копчетата на рамката. Важна е и цената, разбира се. Преобладаващата в момента го прави много изгоден и добра инвестиция. Практически, купувате модерен, умен по-малък телевизор.
Предимства
Нов модел, без рамка от три страни, смарт - но и ръчни настройки, вълшебните стойка и рамо, портовете
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Business Monitor 242B1 LCD монитор с PowerSensor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Business Monitor 242B1 LCD монитор с PowerSensor
Віталіус
14/03/2024
Україна
дуже, дууже гарний офісний монітор
Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.
Предимства
Функціонал та якість
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Abandonna
07/02/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Очень удобный и продуманный монитор.
Наличие множества портов, Type-c с возможностью зарядки ноутбука. Отличный монитор за свою цену. В данной модели помимо наличия множества портов и всех необходимых кабелей в комплетке есть возможность не только получать изображение по Type- c, но и одноврменно заряжать ноутбук. Бесценная опция для владельцев Apple и других ноутбуков с реализацией данной возможности. Подставка очень удобна, есть возможность поднять монитор на 18 сантиметров вверх, а так же позволяет крутить монитор на 360 градусов. Матрица VA: из коробки стоит максимальная яркость и выключена функция LowBlue, которую нужно обязательно включить в меню, это существенно повысит комфорт работы. Качество изображения на высоте, особенно если сравнивать с моделями прошлых лет даже с IPS матрицей.
Предимства
Наличие возможности зарядки ноутбука через Type-c
Недостатъци
Не очень удобно подключать кабели.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Максималната разделителна способност работи както за USB-C и DP вход, така и за HDMI вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt
Дейности като споделяне на екрана или онлайн стрийминг на видео и аудио през интернет може да окажат влияние върху ефективността на вашата мрежа. Вашият хардуер, честотната лента на мрежата и нейната ефективност определят цялостното качество на звука и картината.
За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.
Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.