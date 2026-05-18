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  • Работете със стил

MonitorFull HD LCD монитор

24E1N1100A/01

5
| (2) Отзиви
Работете със стил
Насладете се на продуктивност във Full HD. Този монитор е оборудван с най-важното за работното място, като например режим LowBlue за защита на очите, IPS LED технология с широк ъгъл за гледане за висококачествени изображения и MPRT от 1 ms за резки визуални ефекти.
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Работете със стил

  • Серия 1000

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

120Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

Вие играете игри, които са интензивни и в които победата е важна. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 120 пъти в секунда, много по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 120 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри.

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Потвърден купувач

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Този отзив е направен за Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Този отзив е направен за Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Този отзив е направен за Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Този отзив е направен за Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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      Откази от отговорност

      1. Покритие на DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC и зона Adobe RGB, базирана на CIE1976.

      2. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. MPRT е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MPRT е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.

      5. MPRT е оптимизиран за игри режим. Включването на MPRT може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за игри.

      6. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.