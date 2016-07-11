Прекратен продукт
234E5QHAW/00
Ярки изображения с дисплея AH-IPS
Този атрактивен дисплей Philips със свръхтънка рамка и екран AH-IPS ви предоставя впечатляващи картини с ярки цветове. Mobile HD Link ви позволява да свържете своя смартфон.
Свръхтънка рамка
23" (58,4 см)
MHL
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lucian796
11/07/2016
România
Потвърден купувач
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Andrei33
13/01/2016
România
Cel mai bun monitor pe care l-am avut !
Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
miraoon
18/09/2014
Polska
Потвърден купувач
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.