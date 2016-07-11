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Прекратен продукт

LCD монитор със SmartImage Lite

234E5QHAW/00

5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ярки изображения с дисплея AH-IPS

Този атрактивен дисплей Philips със свръхтънка рамка и екран AH-IPS ви предоставя впечатляващи картини с ярки цветове. Mobile HD Link ви позволява да свържете своя смартфон.

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със свръхтънка рамка, MHL

Ярки изображения с дисплея AH-IPS

  • Свръхтънка рамка

  • 23" (58,4 см)

  • MHL

Предлаганият отделно MHL кабел позволява възпроизвеждане на HD видео и аудио

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

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Отзиви

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5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
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11/07/2016

România

România

Потвърден купувач

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

13/01/2016

România

România

Cel mai bun monitor pe care l-am avut !

Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

18/09/2014

Polska

Polska

Потвърден купувач

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

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      1. Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.

      2. Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане

      3. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.