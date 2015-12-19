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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD тънък LED телевизор

22PFH4000/88

4.1

| (32) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Всичко, което ви трябва, в една компактна конструкция: финият LED телевизор Philips серия 4000 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на наситени изображения, ясен звук и допълнителни функции като удобни допълнителни USB и HDMI портове. Идеалният избор за всяко помещение в дома ви.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 56 см (22")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Компактен преносим телевизор: създаден да бъде там, където са забавленията

Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

32

Отзиви

1

19/12/2015

България

България

за парите си е много добър

идеална картина,много хубав звук,перфектен е за детска стая ,препоръчвам с въртяща се стойка за стена

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Full HD тънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Full HD тънък LED телевизор

02/02/2016

Slovenija

Slovenija

ODLIČNO

Uporabljam ga za gledanje tv programov ter kot monitor za PC.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD

06/12/2019

România

România

Un TV Best-Buy!

Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.

Предимства

Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.

Недостатъци

Nu am

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Дата на използване 2017-12-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Дата на използване 2017-12-06

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.