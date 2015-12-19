Прекратен продукт
22PFH4000/88
Full HD тънък LED телевизор
Всичко, което ви трябва, в една компактна конструкция: финият LED телевизор Philips серия 4000 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на наситени изображения, ясен звук и допълнителни функции като удобни допълнителни USB и HDMI портове. Идеалният избор за всяко помещение в дома ви.
56 см (22")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
4.1
от 5
32
Отзиви
Морето
19/12/2015
България
за парите си е много добър
идеална картина,много хубав звук,перфектен е за детска стая ,препоръчвам с въртяща се стойка за стена
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Full HD тънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Full HD тънък LED телевизор
RudkoG
02/02/2016
Slovenija
ODLIČNO
Uporabljam ga za gledanje tv programov ter kot monitor za PC.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Ciupy
06/12/2019
România
Un TV Best-Buy!
Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.
Предимства
Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.
Недостатъци
Nu am
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Дата на използване 2017-12-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Дата на използване 2017-12-06
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.