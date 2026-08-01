Предната повърхност на монитора отговаря на IP65 за устойчивост на вода и прах

За не толкова перфектна среда ви е нужен монитор, който е проектиран да устои на пръски вода, както и на прах, които са част от ежедневието. Степените на защита от проникване (IP), определени в международния стандарт IEC/EN 60529, се използват за определяне на нивата на ефективност на запечатване на електрическите кутии срещу проникване от чужди тела и влага. Този дисплей Philips отговаря на международния IP рейтинг за устойчивост на вода и прах, той ще удържи на водни пръски и прах, които са част от ежедневието.