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  • Energy Label Europe D
    Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
  • Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch

MonitorLCD монитор със SmoothTouch

222B9T/00

Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch
Здрав, устойчив на вода и прах монитор със сензорен екран за гъвкава употреба навсякъде, с универсална стойка, за да пасва на нужния ъгъл. Предлага лесно и интуитивно използване в приложения, увеличава изключително много производителността.
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Възхитителен интерактивен дисплей със SmoothTouch

  • B Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch дисплей за естествени, плавни реакции при докосване

SmoothTouch дисплей за естествени, плавни реакции при докосване

Този дисплей Philips използва проектирана капацитивна 10-точкова сензорна технология за плавна реакция. Можете да се възползвате напълно от новите възможности на приложения, базирани на допир, и да вдъхнете живот на по-старите си приложения. Въвеждайте с 10 пръста или играйте вълнуващи интерактивни игри с приятелите си. Работете интерактивно заедно с колегите си в работна или училищна среда и увеличете продуктивността и ефективността си.

Предната повърхност на монитора отговаря на IP65 за устойчивост на вода и прах

Предната повърхност на монитора отговаря на IP65 за устойчивост на вода и прах

За не толкова перфектна среда ви е нужен монитор, който е проектиран да устои на пръски вода, както и на прах, които са част от ежедневието. Степените на защита от проникване (IP), определени в международния стандарт IEC/EN 60529, се използват за определяне на нивата на ефективност на запечатване на електрическите кутии срещу проникване от чужди тела и влага. Този дисплей Philips отговаря на международния IP рейтинг за устойчивост на вода и прах, той ще удържи на водни пръски и прах, които са част от ежедневието.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      2. Материал и дебелина на ръкавицата: Нитрил (0,15 мм), Памук (0,31 мм), CPE (0,03 мм), PVC (0,12 мм)

      3. Моля, вижте "SmoothTouch" в ръководството за потребителя за повече подробности за поддръжката на операционните системи в сензорната функция.

      4. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

      5. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      6. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.