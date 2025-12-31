Лесни за смяна стилни рамки от матиран алуминий и махагон

Стилните рамки са лесни за смяна, като луксозните дизайнерски щрихи в матиран алуминий и масивен махагон могат да се закачат на фото дисплея с цел съответствие с житейския ритъм или интериора на жилището.