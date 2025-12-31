Прекратен продукт
10FF2CMW/00
Всяка снимка ни казва своята история
По-голям екран, по-ергономично гледане! Показвайте на фото дисплея Philips 10FF2CMW своите цифрови снимки с качеството на високата разделителна способност и с идеален цифров цвят - сега вече с две стилни рамки за смяна според житейския ритъм или сезона.
25,9 см (10,2") LCD
23,9 см (9,4") зона за гледане
Симпатичните рамки са с артистичен дизайн за лесна смяна с щракване към фото дисплея с цел съответствие с житейския ритъм или интериора на жилището.
Захранването от електрическата мрежа или от вградената батерия ви дава избор при използване на вашия фото дисплей от контакта или безжично с вградената акумулаторна батерия.
Стилните рамки са лесни за смяна, като луксозните дизайнерски щрихи в матиран алуминий и масивен махагон могат да се закачат на фото дисплея с цел съответствие с житейския ритъм или интериора на жилището.
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