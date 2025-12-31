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        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Всяка снимка ни казва своята история

        По-голям екран, по-ергономично гледане! Показвайте на фото дисплея Philips 10FF2CMW своите цифрови снимки с качеството на високата разделителна способност и с идеален цифров цвят - сега вече с две стилни рамки за смяна според житейския ритъм или сезона.

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        Всяка снимка ни казва своята история

        • 25,9 см (10,2") LCD

        • 23,9 см (9,4") зона за гледане

        Симпатичните сменяеми рамки съответстват на настроението ви и на интериора

        Симпатичните рамки са с артистичен дизайн за лесна смяна с щракване към фото дисплея с цел съответствие с житейския ритъм или интериора на жилището.

        Работят от мрежата или захранвани безжично с акумулаторна батерия

        Захранването от електрическата мрежа или от вградената батерия ви дава избор при използване на вашия фото дисплей от контакта или безжично с вградената акумулаторна батерия.

        Лесни за смяна стилни рамки от матиран алуминий и махагон

        Стилните рамки са лесни за смяна, като луксозните дизайнерски щрихи в матиран алуминий и масивен махагон могат да се закачат на фото дисплея с цел съответствие с житейския ритъм или интериора на жилището.

        Технически данни

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