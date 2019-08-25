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Телевизори за хотели

*Препоръчителна цена на дребно. Всеки търговец на дребно определя своя собствена цена.
**Посочените спецификации не са приложими за всички продукти във всяка гама.

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SmartInstall и SmartInfo;

Мощна комбинация

промотирайте услугите си на своите гости чрез персонализируеми хотелски информационни страници.


SmartInstall позволява предварителното конфигуриране на настройките на телевизора и надстройването на телевизорите от едно отдалечено място. SmartInfo ви позволява да споделяте информацията, да подчертавате марката си и да промотирате услуги като своите ресторанти и спа, за да генерирате допълнителни приходи – без необходимост от отделна система.

 

 

Споделяйте подходяща информация и налагайте марката на компанията си

 

SmartInfo ви позволява изцяло да персонализирате хотелската информацияза гостите ви. Информирайте ги и генерирайте допълнителни приходи като популяризирате марката и услугите на хотела си.

Предлагайте на гостите си ексклузивно съдържание, увеличавайте приходите си
 

 

С решението MyChoice можете да продавате платени телевизионни пакети на гостите си и да генерирате допълнителни приходи същевременно! MyChoice е най-лесното решение за осигуряване на приходи от телевизорите ви.

Лесно приемане на каналите ви

 

Всичките ни свързани телевизори поддържат телевизионни канали по интернет инфраструктура. Дори можете да използвате кабелни и интернет канали едновременно. Можете да пускате IPTV каналите си без необходимост от декодер.

Безпроблемно дистанционно инсталиране и поддръжка



Този уникален софтуер е безплатен и позволява лесно дистанционно управление и поддръжка. Позволява да конфигурирате телевизионни настройки предварително и да надграждате телевизорите от компютър на отдалечено място, без да притеснявате гостите си.

Предоставете на гостите си голям избор от приложения, които да използват по време на престоя си

 

SmartTV ви позволява да конфигурирате специални приложения за хотели онлайн по хотел или по стая. Добавяйте, изтривайте и подреждайте приложения, както пожелаете и получавайте автоматични допълнителни приходи.

Пестете средства, намалете бъркотията: всичко е вътре

 

IP системата е вече вградена в телевизора: което дава на гостите ви пълноценно изживяване. Системата работи както с RF, така и с IP канали и може да криптира платеното съдържание чрез V-secure.

Наслаждавайте се на собствената си мултимедия на големия екран

 

Miracast и DirectShare позволяват на гостите ви да възпроизвеждат собствена мултимедия от всяко смарт мобилно устройство на телевизора, с което се осигуряват оптимални развлечения за гостите.

Изпълнявайте свързването на декодер с лекота

 

 

Serial Xpress обикновено се използва като комуникационен протокол върху физическа връзка между телевизора и декодера. SXP използва същия протокол и е оптимизиран за здравни учреждения.

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Брошура за гамата

 

За повече информация относно решенията, които предлагаме, разгледайте брошурата за гамата ни.

 

 

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Услуги и поддръжка

 

Свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти, за да получите персонална помощ за всичките си въпроси, свързани с продуктите.

 

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Медийно представяне

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    MyChoice

  • SmartInstall

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  • Highlights

    Highlights

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    The right message, at the right time

  • Ambilight

    Ambilight

  • SmartTV

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  • MyChoice

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  • SmartInstall

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Отдадеността и наследството на Philips и услугите на компанията в здравеопазването постигат пълен кръг в нашите телевизори за здравеопазването.

 

 

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Signage Solutions

 

Прилагайки водещи технологии разработихме въздействащи решения за обозначаване, които внасят иновации в бизнеса ви.

 

 

 

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Офис монитори

 

Независимо дали сте творчески професионалист, офисен потребител или имате собствен малък бизнес, нашите офисни монитори ще ви помогнат да постигнете по-високо ниво в работата си.

 

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Като щракнете върху връзката, ще напуснете официалния уебсайт на Royal Philips ("Philips"). Всички връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да се появят на този сайт, са предоставени само за ваше удобство и по никакъв начин не представляват принадлежност или одобрение на информацията, предоставена на тези свързани уебсайтове. Philips не прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайтове на трети страни или информацията, съдържаща се в тях.

Разбирам

You are about to visit a Philips global content page

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