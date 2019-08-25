Телевизори за хотели

Предоставете на гостите си голям избор от приложения, които да използват по време на престоя си

SmartTV ви позволява да конфигурирате специални приложения за хотели онлайн по хотел или по стая. Добавяйте, изтривайте и подреждайте приложения, както пожелаете и получавайте автоматични допълнителни приходи.