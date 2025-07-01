CRD52/00
Модул Philips CRD52 OPS
Осигурете мощността на Android SoC за дисплеите на Philips с модула CRD52. Вкарвайки се в OPS слота на дисплея, той осигурява светкавичната производителност и гъвкавост на Android, с възможност за добавяне на дистанционно управление на устройствата Philips Wave и др.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Включва световноизвестната надеждност на Android 14. Оптимизирана за нативни приложения за Android, тази Plug and Play едночипова система (SoC) позволява да инсталирате уеб приложения и софтуер директно на дисплея, като премахва необходимостта от външен мултимедиен плейър.
Вграденото в Android SoC планиране улеснява стартирането на приложения и съдържание в зависимост от времето на деня. Можете да възпроизвеждате съдържание от USB, вътрешна памет или локална мрежа.
Вграденият HTML5 браузър ви позволява да възпроизвеждате и контролирате онлайн съдържание.
Philips Wave – развиващата се платформа за дистанционно управление на устройства – ви дава пълен контрол. Опростена инсталация и настройка, наблюдение и контрол, надстройки на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранването. Спестява време, енергия и намалява въздействието върху околната среда.
Захранване
Размери
Тегло
Главен чип
Android
Преден вход/изход
Оперативна среда
Среда за съхранение
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