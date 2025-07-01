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  • Модул Philips CRD52 OPS Модул Philips CRD52 OPS Модул Philips CRD52 OPS

    Приставка OPS

    CRD52/00

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    Модул Philips CRD52 OPS

    Осигурете мощността на Android SoC за дисплеите на Philips с модула CRD52. Вкарвайки се в OPS слота на дисплея, той осигурява светкавичната производителност и гъвкавост на Android, с възможност за добавяне на дистанционно управление на устройствата Philips Wave и др.

    Приставка OPS

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    Модул Philips CRD52 OPS

    Просто добавете възможностите на Android

    Поставете в OPS слота. Не се изискват допълнителни свързвания.

    Включва световноизвестната надеждност на Android 14. Оптимизирана за нативни приложения за Android, тази Plug and Play едночипова система (SoC) позволява да инсталирате уеб приложения и софтуер директно на дисплея, като премахва необходимостта от външен мултимедиен плейър.

    Лесно добавяйте и планирайте съдържанието си.

    Вграденото в Android SoC планиране улеснява стартирането на приложения и съдържание в зависимост от времето на деня. Можете да възпроизвеждате съдържание от USB, вътрешна памет или локална мрежа.

    Възпроизвеждане и контрол на онлайн съдържание.

    Вграденият HTML5 браузър ви позволява да възпроизвеждате и контролирате онлайн съдържание.

    Опростена инсталация и настройка, наблюдение и контрол.

    Philips Wave – развиващата се платформа за дистанционно управление на устройства – ви дава пълен контрол. Опростена инсталация и настройка, наблюдение и контрол, надстройки на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранването. Спестява време, енергия и намалява въздействието върху околната среда.

    Технически данни

    • Захранване

      Консумирана мощност
      Typ: 10  W
      Входно напрежение
      12 – 19 V
      Тип
      Вграден конектор за OPS
      Входен съединител
      Свързване с OPS

    • Размери

      Нето (мм)
      200 (Ш) x 30 (В) x 135 (Д)

    • Тегло

      Нето (кг)
      0,755

    • Главен чип

      Процесор
      Четириядрен Cortex-A72 при 2,2 GHz, Четириядрен Cortex-A53 при 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      Памет
      8 GB DDR3
      Съхранение
      64 G eMMc

    • Android

      Версия
      14

    • Преден вход/изход

      Входящ сигнал
      USB 3.0 (x2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), опционален WiFi модул (CRD29)
      Изходен сигнал
      DP 1.2

    • Оперативна среда

      Температура
      5 – 40 градуса по Целзий
      Влажност
      20 – 80% (без кондензация)

    • Среда за съхранение

      Температура
      -20 – 60 градуса по Целзий
      Влажност
      10 – 80% (без кондензация)

    Badge-D2C

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