Създаден за живот на бързи обороти, MediaSuite включва подобрена свързаност и разнообразни конфигурационни настройки. Вграденият Chromecast прави поточното предаване бързо и лесно, докато Android™ и Google Play Магазин предоставят безкрайни възможности.
Bu məhsul ƏDV-dən azad olunan mallardan biridir
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Актуализациите за Android осигуряват най-новата функционалност
Професионалните дисплеи с Android на Philips са бързи, универсални и лесни за навигиране. Дисплеите са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете също да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Автоматичните актуализации гарантират, че приложенията са винаги актуални.
Вграден Chromecast™ за лесно споделяне на съдържание
Активирайте мигновено, защитено предаване на филми, презентации и други от смарт устройства (телефони, лаптопи, таблети) с резолюция до 4K. Chromecast е икономичен, не изисква допълнителен хардуер и е надежден за професионална употреба. Потребителите просто докосват иконката на Chromecast на своето мобилно устройство, за да започне поточно предаване на съдържание от хиляди приложения, снабдени с тази опция – смарт устройството се превръща в дистанционно управление.
Достъп до Google Play Store за приложения и мултимедия
Пълен достъп до цялото съдържание на Google Play Store за лесно добавяне на приложения, игри, музика, филми и много други към вашия професионален дисплей Philips. Към каталога ежедневно се добавят нови бизнес инструменти и допълнителни опции за забавления, което гарантира, че винаги имате достъп до най-актуалните световни тенденции.
Персонализируем потребителски интерфейс за персонализирани лога и цветове
Philips MediaSuite предлага ясен, лесен за навигиране потребителски интерфейс (UI), който можете да персонализирате с ваша собствена марка. Лесно добавете логото и цветовете си към полето за търсене, за да увеличите присъствието на вашата марка.
Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно с помощта на AppControl
Поемете пълен, централизиран контрол над приложенията, инсталирани на вашите професионални дисплеи Philips. AppControl ви позволява да инсталирате, изтривате и управлявате приложения на избрани дисплеи или цялата ви мрежа, така че да предлагате персонализирани изживявания на своите гости и клиенти – без значение колко дисплея управлявате.
Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте през CMND & Control
Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN или RF) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например актуализация на софтуера и настройките, както и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един, или няколко телевизора, CMND & Control прави управлението на оборудването ви лесно.
Създавайте персонализирани изживявания с CMND & Check-in
Накарайте посетителите да се почувстват добре дошли. CMND & Check-in ви позволява да използвате индивидуална информация, като име и говорим език, за да създадете персонализирано изживяване. Независимо дали добавяте специални щрихи за гостите на хотела, улеснявате процеса на фактуриране, или предлагате пакети от множество канали.
Вграден Netflix със специален бутон за дистанционно управление
Вграденият достъп до Netflix прави гледането на най-новите филми и шоута от вашия профил по-лесно, по-бързо и по-удобно. Няма нужда от външни устройства за възпроизвеждане или сателитен телевизор, което означава по-малко разходи и инсталации, като същевременно запазва съвременната визия на вашата организация. Специален бутон за Netflix на дистанционното управление осигурява светкавичен достъп за ефективност и удобство. За активирането на Netflix се прилагат правила и условия.
Google Assistant™ позволява по-бързо и по-интелигентно управление
Има възможност за гласово управление и по-бързи отговори с опцията за активиране на Google Assistant™ на дистанционното управление (22AV2025B/00). Отворете YouTube. Увеличете звука. Насладете се на любимите си песни и вижте цялата необходима информация, като например актуални метеорологични прогнози, планирани задачи и дори мигновен гласов превод. С Google Assistant™ възможностите са безкрайни.
Технически данни
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
65
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
164
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160p
Яркост
400
cd/m²
Поддържана разделителна способност на дисплея
HDMI
До 3840 x 2160 p при 60 Hz
Тунер
Други: до 1920 x 1080 p при 60 Hz
T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Hz
USB, LAN
HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Hz
Други: до 1920 x 1080 p при 60 Hz
Тунер / Приемане / Предаване
Цифров телевизор
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (до 2160p60)
Аналогов телевизор
PAL
Възпроизвеждане от IP мрежи
Multicast
Unicast
HLS
Канали за приложение OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 9 (Pie)
Предварително инсталирани приложения
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Google Play Movies
Google Play Games
YouTube Music
Размер на паметта (флаш)
16 GB*
Функции за хотели
Хотелски режим
Управление на настройки при включване
Ограничаване на силата на звука
Заключване на менюто при инсталация
Заключване на менюто
Заключване на управлението с джойстик
Режим "затвор"
Управление на мощността
Режим за бърз старт
Автоматично включване
Автоматично изключване
Вашата марка
Персонализируем начален екран
Персонализируемо приложение за добре дошли
Наименование на местоположение (ИД на Geonames)
CMND&Create
Потребителско табло за управление (HTML и APK)
CMND&Control
Офлайн редактор за канали
Офлайн редактор за настройки
Дистанционно управление по IP/RF
Групово управление на телевизори
Локални актуализации от USB
Моментално първоначално клониране
Управление
Управление на приложенията
Стандартно управление на телевизора с Android JEDI
JSON API за управление на телевизора – JAPIT
Serial Xpress Protocol
Crestron Connected
Джойстик
Интерактивно DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
Securemedia
Генериране на приходи
MyChoice
Дистанционно управление
Разпознаване на изтощена батерия
Заключване на вратичката на батерия на дистанционното управление
CMND&Check-In
Име на госта
Език на госта
Съобщения
Сметка за телевизора
Експресно отписване
Споделяне
Вграден Chromecast Ultra
Безопасно споделяне
Споделяне, управлявано от мрежата
Удобство
Google Assistant*
Влизане в Google акаунт
Прогноза за времето
Поддържа повече от 40 езика на менюто
Часовник в режим изключено
Theme TV
Аларма за събуждане
Таймер за заспиване
Функции за здравеопазването
Управление
Многоцелево дистанционно управление
Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
Netflix: важат специални условия, които трябва да бъдат приети и приложени, за да се активира приложението.
Google Cast изисква достъп до сървърите на Google.
Достъпността до Google Assistant зависи от настройките за държава и език. За да се възползвате от Google Асистент, трябва да използвате дистанционно управление с гласова функция.
Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.
Philips не гарантира наличието и продължителното правилно функциониране на приложенията.
Действителната свободна памет може да е по-малко, поради предварителното конфигуриране на устройствата
Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google LLC
Като щракнете върху връзката, ще напуснете официалния уебсайт на Royal Philips ("Philips"). Всички връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да се появят на този сайт, са предоставени само за ваше удобство и по никакъв начин не представляват принадлежност или одобрение на информацията, предоставена на тези свързани уебсайтове. Philips не прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайтове на трети страни или информацията, съдържаща се в тях.