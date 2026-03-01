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  • Серия Philips Signage 2000 Серия Philips Signage 2000 Серия Philips Signage 2000

    Signage Solutions Серия Philips Signage 2000

    55BDL2050A/00

    Серия Philips Signage 2000

    Серията Philips Signage 2000 връща информационните дисплеи към основите – вашият елементарен, но стилен 16/7 дисплей за лесни интеграции, които не се нуждаят от екстри. Захранва се от Android 14, UHD и с яркост от 400 нита.

    Signage Solutions Серия Philips Signage 2000

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    Серия Philips Signage 2000

    Простота в дизайна – цифров дисплей

    • 55"
    • Работещ с Android 14
    • 400 кандела/м²

    16/7 – достъп до съдържанието ви, когато ви е нужно.

    С яркост от 400 кандела/м² UHD Philips Signage 2000 Series е проектиран за употреба 16/7 – идеален за бизнеси от сутрин до вечер, готов да направи впечатление.

    Професионална едночипова система на Android 14.

    Задвижван от Android 14, дисплеят Philips Signage 2000 Series е проектиран на професионална платформа с вградена надеждна свързаност и сигурност. Оптимизиран за стандартни приложения Android, той ви позволява да инсталирате уеб приложения и софтуер директно на дисплея, елиминирайки необходимостта от външен мултимедиен плейър.

    Опционално безжично споделяне на екрана с Philips ScreenShare.

    Разширете дисплея си в бъдещето с нашия модулен подход. Предлагаме възможности за добавяне на Wi-Fi и Bluetooth с опционалния модул CRD22, както и Philips ScreenShare, плюс твърд фокус върху повторната употреба и рециклируемостта, както и върху устойчивостта, с намалено отпадъчно електрическо и електронно оборудване.

    Основи на FailOver. По-голяма гаранция за постоянно достъпно съдържание.

    Основи на FailOver чрез разпознаване на 5 V hotplug. От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver чрез 5V hotplug ви позволява да настроите вторичен източник на съдържание, който ще се възпроизвежда автоматично в малко вероятния случай на повреда в основния медиен поток.

    Дистанционно управление на устройство с Philips Wave.

    Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността на дисплеите Philips Signage 2000 Series от разстояние с помощта на Wave. Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и настройка, наблюдение и контролиране на дисплеи, надграждане на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и има благоприятно въздействие върху околната среда.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      138.7  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      54.6  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,315 x 0,315 мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      400  cd/m²
      Цветове на дисплея
      1,07 милиарда
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Технология с панели
      ADS
      Операционна система
      Android 14
      Мар.
      1%

    • Свързаност

      Видео вход
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Други връзки
      USB 3.0 (x2)
      Изход за видео
      N/A
      Външен контрол
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Линеен изход
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Удобство

      Разполагане
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Видео стена
      До 3 x 3
      Управление с клавиатурата
      • Lockable
      • Hidden
      Сигнал на дистанционното управление
      Lockable
      Верига на сигнала
      IR Loopthrough
      Функции за пестене на енергия
      ECO mode
      Управление в мрежа
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 ~ 240 VAC
      Консумация (Обикн.)
      111  W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      <0,5 W
      Енергиен етикет с клас
      G

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Видео формати
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      1241,8  мм
      Тегло на изделието
      17,2  кг
      Височина на изделието
      712,6  мм
      Дълбочина на изделието
      63,6  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      48,89  инч
      Височина на изделието (инчове)
      28.06  инч
      Конзола за стена
      400 мм x 400 мм, M6
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2.50  инч
      Ширина на рамката
      13,9 мм (равен козметичен панел)
      Тегло на изделието (фунтове)
      37,92  lb

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      5 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      30 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      10 ~ 90% относителна влажност (без кондензация)

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB възпроизвеждане на картина
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Вътрешен плеър

      Процесор
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Памет
      3GB RAM
      Съхранение
      16GB

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Допълнителни аксесоари
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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