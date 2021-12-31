    Създаден за живот на бързи обороти, MediaSuite включва подобрена свързаност и разнообразни конфигурационни настройки. Вграденият Chromecast прави поточното предаване бързо и лесно, докато Android™ и Google Play Магазин предоставят безкрайни възможности.

    с вграден Chromecast и Netflix

    • 50" MediaSuite
    • работещ с Android™

    Актуализациите за Android осигуряват най-новата функционалност

    Професионалните дисплеи с Android на Philips са бързи, универсални и лесни за навигиране. Дисплеите са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете също да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Автоматичните актуализации гарантират, че приложенията са винаги актуални.

    Вграден Chromecast™ за лесно споделяне на съдържание

    Активирайте мигновено, защитено предаване на филми, презентации и други от смарт устройства (телефони, лаптопи, таблети) с резолюция до 4K. Chromecast е икономичен, не изисква допълнителен хардуер и е надежден за професионална употреба. Потребителите просто докосват иконката на Chromecast на своето мобилно устройство, за да започне поточно предаване на съдържание от хиляди приложения, снабдени с тази опция – смарт устройството се превръща в дистанционно управление.

    Достъп до Google Play Store за приложения и мултимедия

    Пълен достъп до цялото съдържание на Google Play Store за лесно добавяне на приложения, игри, музика, филми и много други към вашия професионален дисплей Philips. Към каталога ежедневно се добавят нови бизнес инструменти и допълнителни опции за забавления, което гарантира, че винаги имате достъп до най-актуалните световни тенденции.

    Персонализируем потребителски интерфейс за персонализирани лога и цветове

    Philips MediaSuite предлага ясен, лесен за навигиране потребителски интерфейс (UI), който можете да персонализирате с ваша собствена марка. Лесно добавете логото и цветовете си към полето за търсене, за да увеличите присъствието на вашата марка.

    Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно с помощта на AppControl

    Поемете пълен, централизиран контрол над приложенията, инсталирани на вашите професионални дисплеи Philips. AppControl ви позволява да инсталирате, изтривате и управлявате приложения на избрани дисплеи или цялата ви мрежа, така че да предлагате персонализирани изживявания на своите гости и клиенти – без значение колко дисплея управлявате.

    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте през CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN или RF) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например актуализация на софтуера и настройките, както и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един, или няколко телевизора, CMND & Control прави управлението на оборудването ви лесно.

    Създавайте персонализирани изживявания с CMND & Check-in

    Накарайте посетителите да се почувстват добре дошли. CMND & Check-in ви позволява да използвате индивидуална информация, като име и говорим език, за да създадете персонализирано изживяване. Независимо дали добавяте специални щрихи за гостите на хотела, улеснявате процеса на фактуриране, или предлагате пакети от множество канали.

    Вграден Netflix със специален бутон за дистанционно управление

    Вграденият достъп до Netflix прави гледането на най-новите филми и шоута от вашия профил по-лесно, по-бързо и по-удобно. Няма нужда от външни устройства за възпроизвеждане или сателитен телевизор, което означава по-малко разходи и инсталации, като същевременно запазва съвременната визия на вашата организация. Специален бутон за Netflix на дистанционното управление осигурява светкавичен достъп за ефективност и удобство. За активирането на Netflix се прилагат правила и условия.

    Google Assistant™ позволява по-бързо и по-интелигентно управление

    Има възможност за гласово управление и по-бързи отговори с опцията за активиране на Google Assistant™ на дистанционното управление (22AV2025B/00). Отворете YouTube. Увеличете звука. Насладете се на любимите си песни и вижте цялата необходима информация, като например актуални метеорологични прогнози, планирани задачи и дори мигновен гласов превод. С Google Assistant™ възможностите са безкрайни.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      50  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      126  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Яркост
      350  cd/m²
      Съотношение на контраста (типично)
      5000:1

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      HDMI
      До 3840 x 2160 p при 60 Hz
      Тунер
      • Други: до 1920 x 1080 p при 60 Hz
      • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Hz
      • Други: до 1920 x 1080 p при 60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (до 2160p60)
      Аналогов телевизор
      PAL
      Възпроизвеждане от IP мрежи
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • Канали за приложение OTT

    • Android TV

      ОС
      Android TV™ 9 (Pie)
      Предварително инсталирани приложения
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Размер на паметта (флаш)
      16 GB*

    • Функции за хотели

      Хотелски режим
      • Управление на настройки при включване
      • Ограничаване на силата на звука
      • Заключване на менюто при инсталация
      • Заключване на менюто
      • Заключване на управлението с джойстик
      • Режим "затвор"
      Управление на мощността
      • Режим за бърз старт
      • Автоматично включване
      • Автоматично изключване
      Вашата марка
      • Персонализируем начален екран
      • Персонализируемо приложение за добре дошли
      • Наименование на местоположение (ИД на Geonames)
      • CMND&Create
      • Потребителско табло за управление (HTML и APK)
      CMND&Control
      • Офлайн редактор за канали
      • Офлайн редактор за настройки
      • Дистанционно управление по IP/RF
      • Групово управление на телевизори
      • Локални актуализации от USB
      • Моментално първоначално клониране
      Управление
      • Управление на приложенията
      • Стандартно управление на телевизора с Android JEDI
      • JSON API за управление на телевизора – JAPIT
      • Serial Xpress Protocol
      • Crestron Connected
      • Джойстик
      Интерактивно DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Генериране на приходи
      MyChoice
      Дистанционно управление
      • Разпознаване на изтощена батерия
      • Заключване на вратичката на батерия на дистанционното управление
      • Светещ в тъмното бутон за час
      CMND&Check-In
      • Име на госта
      • Език на госта
      • Съобщения
      • Сметка за телевизора
      • Експресно отписване
      Споделяне
      • Вграден Chromecast Ultra
      • Безопасно споделяне
      • Споделяне, управлявано от мрежата
      Удобство
      • Google Assistant*
      • Влизане в Google акаунт
      • Прогноза за времето
      • Поддържа повече от 40 езика на менюто
      • Часовник в режим изключено
      • Theme TV
      • Аларма за събуждане
      • Таймер за заспиване

    • Функции за здравеопазването

      Управление
      • Многоцелево дистанционно управление
      • Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
      Удобство
      • Функция за обратна връзка с вашето бебе
      • Независимо спиране на основния високоговорител
      Безопасност
      • Двойна изолация клас II
      • Забавител на пламък

    • Мултимедийна

      Поддържано възпроизвеждане на видео
      • Формати: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Контейнери: AVI, MKV
      • VP9
      Поддържани музикални формати
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 до v9.2)
      • WMA-PRO (v9 и v10)
      Поддържани формати на субтитри
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Поддържани формати за изображения
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Аудио

      Изходна мощност на звука
      20 (2 x 10)  W
      Изход за високоговорител в банята
      1,5 W Mono 8Ohm
      Говорители
      • 2,0
      • Насочени надолу
      Звукови характеристики
      • DTS-HD
      • Съвместимо с Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Захранване

      Мрежово захранване
      AC 220-240 V, 50-60 Hz
      Температура на околната среда
      от 0°C до 40°C
      Мощност на потребление в режим на готовност
      < 0,3 W
      Енергиен етикет с клас
      F
      Мощност по Енергиен етикет на ЕС
      65  W
      Функции за пестене на електроенергия
      • ЕКО режим
      • Автоматичен таймер за изключване
      • Светлинен сензор
      EPREL регистрационен номер
      935974

    • Аксесоари

      Приложено
      • Дистанционно управление 22AV2005B/00
      • 2 x батерии тип AAA
      • Захранващ кабел
      • Гаранционна карта
      • Брошура за правни въпроси и безопасност
      • Стойка
      Допълнителна
      • Гласов RC 22AV2025B/00
      • Лесно дистанционно управление 22AV1601B/12
      • Дистанционно управление за здравеопазването 22AV1604B/12
      • Външен часовник 22AV1860A/12
      • Кабелен модем DOCSIS 22AV1970A
      • Настройка RC 22AV9574A/12

    • Безжична свързаност

      Безжична локална мрежа
      • 802.11 ac
      • Wi-Fi Direct

    • Свързване отдолу

      LNA - антена
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 с HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 с HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Външен контрол
      RJ-48
      Изход за високоговорител в банята
      Минижак
      Външно захранване
      12 V, макс. 1,5 A

    • Свързаност отстрани

      Слот за общ интерфейс
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 с HDCP 2.2
      Изход за слушалки
      Минижак
      USB1
      USB 3.0

    • Повече възможности за свързване

      RJ48
      • IR-вход/извод
      • Интерфейс Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Изпълнение с едно докосване
      • Готовност на системата
      • RC преминаване
      • управление на системния звук
      HDMI
      • ARC (всички портове)
      • Автоматичен избор на вход

    • Дизайн

      Цвят
      Черно

    • Размери

      Ширина на изделието
      1112  мм
      Височина на изделието
      647  мм
      Дълбочина на изделието
      78/85  мм
      Тегло на изделието
      11,3  кг
      Ширина на изделието (със стойката)
      1112  мм
      Височина на изделието (със стойката)
      677  мм
      Дълбочина на изделието (със стойката)
      246  мм
      Тегло на изделието (със стойката)
      11.5  кг
      Може да се монтира на конзола за стена
      • M6
      • 100 x 200 мм

    • Netflix: важат специални условия, които трябва да бъдат приети и приложени, за да се активира приложението.
    • Достъпността до Google Assistant зависи от настройките за държава и език. За да се възползвате от Google Assistant, трябва да използвате предлаганото като опция дистанционно управление с гласова функция.
    • Google Cast изисква достъп до сървърите на Google.
    • Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.
    • Philips не гарантира наличието и продължителното правилно функциониране на приложенията.
    • Действителната свободна памет може да е по-малко, поради предварителното конфигуриране на устройствата
    • Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.
    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google LLC

