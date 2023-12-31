Термини за търсене

  • Интелигентност и ярки цветове Интелигентност и ярки цветове Интелигентност и ярки цветове
    Energy Label Europe F

    Професионален телевизор

    50HFL4518U/12

    Интелигентност и ярки цветове

    Този телевизор за хотел е перфектният избор, когато искате всичко да изглежда и звучи страхотно. Google Cast™ прави поточното предаване бързо и лесно, а Android™ и Google Play Store разкриват безкрайни възможности.

    Професионален телевизор

    Сходни продукти

    Вижте всички PrimeSuite

    Интелигентност и ярки цветове

    с Google Cast™

    • 50" телевизор за хотел
    • работещ с Android™

    Google Cast™ за лесно споделяне на съдържание

    Активирайте мигновено, защитено безжично предаване на филми, презентации и други от смарт устройства (телефони, лаптопи, таблети) с разделителна способност до 4K. Google Cast е икономичен, не изисква допълнителен хардуер и е надежден за професионална употреба. Потребителите просто докосват иконката на cast на своето смарт устройство, за да започне поточно предаване на съдържание от хиляди приложения, снабдени с тази опция – смарт устройството се превръща в дистанционно управление.

    Моментално първоначално клониране. Бързо инсталирайте вашите професионални телевизори

    Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

    3 години гаранция

    Този продукт се предлага с 3 години професионална гаранция.

    Достъп до Google Play Store за приложения и мултимедия

    Пълен достъп до цялото съдържание на Google Play Store за лесно добавяне на приложения, игри, музика, филми и много други към вашия професионален дисплей Philips. Към каталога ежедневно се добавят нови бизнес инструменти и допълнителни опции за забавления, което гарантира, че винаги имате достъп до най-актуалните световни тенденции.

    Предлага се с хигиенично дистанционно управление

    Изборът на антимикробен материал, съчетан с гладък дизайн, прави хигиеничното дистанционно управление лесно за почистване и с покритие без микроби.

    AppControl. Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно

    Поемете пълен, централизиран контрол над приложенията, инсталирани на вашите професионални телевизори Philips. AppControl ви позволява да инсталирате, изтривате и управлявате приложения на избрани телевизори или цялата ви мрежа. Дава ви възможност да предлагате персонализирани изживявания на своите гости и клиенти – без значение колко телевизора управлявате.

    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте през CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална LAN връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като актуализация на софтуера и настройките, както и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един, или няколко дисплея, CMND & Control прави управлението на оборудването ви лесно.

    Информацията, която искате, когато поискате, чрез CMND & Create

    CMND & Create е мощен инструмент за създаване на завладяващо съдържание. С интерфейса с плъзгане и пускане, предварително инсталираните шаблони и интегрираните приспособления, ще бъдете невероятни клиенти със съдържанието и информацията си за нула време.

    CMND & Check-in. Персонализира всяко изживяване

    Накарайте гостите си да се чувстват добре дошли. CMND & Check-in ви позволява да използвате индивидуална информация, като име и език, за да създадете персонализирано изживяване.

    Съвместим с MyChoice. Вградено решение "плащане за гледане"

    Предлага съдържание с услуга "плащане за гледане" във всяка ситуация – от модел на пълен платен достъп до всички канали до избрано платено съдържание. MyChoice е интегрирано решение, което позволява на зрителите достъп до канали с плащане на гледане чрез код.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      50  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      126  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Яркост
      350  cd/m²
      Зрителен ъгъл
      178º (хор.)/178º (верт.)

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      • DVB-T/T2/C
      • DVB-S/S2
      Възпроизвеждане от IP мрежи
      • Unicast
      • Multicast
      • Канали за приложение OTT

    • Android TV

      ОС
      Android TV™ 11 (R)
      Предварително инсталирани приложения
      • YouTube
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • Google Play Store*
      • YouTube Music
      Размер на паметта (флаш)
      16 GB*

    • Функции за хотели

      Хотелски режим
      • Заключване на менюто при инсталация
      • Локално заключване на управлението
      • Ограничение на силата на звука (вкл. HP)
      • Управление на настройки при включване
      • Режим "затвор"
      Управление на мощността
      • WoWLAN
      • WoLAN
      • Режим за бърз старт
      • Автоматично изключване
      Прил.
      • Управление на приложенията
      • Google Play Store
      Вашата марка
      • Персонализируемо приложение за добре дошли
      • CMND&Create
      CMND&Control
      • Офлайн редактор за канали
      • Офлайн редактор за настройки
      • Групово управление на телевизори
      • Дистанционно управление по IP
      • Локални актуализации от USB
      • Моментално първоначално клониране
      Интерактивно DRM
      Playready Smoothstreaming
      Генериране на приходи
      MyChoice
      Дистанционно управление
      • Разпознаване на изтощена батерия
      • Заключване на вратичката на батерия на дистанционното управление
      • Хигиенично
      CMND&Check-In
      • Име на госта
      • Език на госта
      Споделяне
      • Безопасно споделяне
      • Споделяне, управлявано от мрежата
      • Вграден Chromecast Ultra
      Удобство
      • Таймер за заспиване
      • Google Assistant*
      • Влизане в Google акаунт
      • Поддържа > 40 езика на менюто

    • Функции за здравеопазването

      Управление
      • Многоцелево дистанционно управление
      • Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
      Удобство
      • Изход за слушалки
      • Независимо спиране на основния високоговорител
      Безопасност
      • Двойна изолация клас II
      • Забавител на пламък

    • Мултимедийна

      Поддържано възпроизвеждане на видео
      • Контейнери: AVI, MKV
      • Формати: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • VP9
      • HEVC
      • AV1
      Поддържани музикални формати
      • MP3
      • WAV
      • AAC
      • WMA (v2 до v9.2)
      • WMA-PRO (v9 и v10)
      Поддържани формати на субтитри
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • ASS
      • TXT
      Поддържани формати за изображения
      • JPG
      • GIF
      • PNG
      • BMP

    • Аудио

      Изходна мощност на звука
      20 (2 x 10)  W
      Изход за високоговорител в банята
      1,5 W Mono 8Ohm
      Говорители
      • 2,0
      • Насочени надолу
      Звукови характеристики
      • DTS Studio Sound
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS-HD
      • Съвместимо с Dolby Atmos

    • Захранване

      Мрежово захранване
      AC 220-240 V, 50-60 Hz
      Температура на околната среда
      от 0°C до 40°C
      Мощност на потребление в режим на готовност
      0,3 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Светлинен сензор
      • ЕКО режим
      • Автоматичен таймер за изключване

    • Аксесоари

      Приложено
      • Стойка
      • Брошура за правни въпроси и безопасност
      • Захранващ кабел
      • 2 x батерии тип AA
      • Хигиенично дистанционно управление 22AV2304A
      Допълнителна
      • Настройка RC 22AV9574A/12
      • Лесно дистанционно управление 22AV1601B/12
      • Кабелен модем DOCSIS 22AV1970A

    • Безжична свързаност

      Безжична локална мрежа
      • Двойна лента
      • 802.11 b/g/n
      • 802.11 ac
      • Wi-Fi Direct
      • 2 x 2
      Bluetooth
      • 5,0
      • A2DP
      • SBC

    • Свързване отдолу

      HDMI2
      HDMI 2.0
      Цифров аудио изход
      Оптичен
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0
      Изход за високоговорител в банята
      Минижак
      Вход за антена
      • IEC-75
      • Тип Ж
      Вход/изход за IR
      Минижак

    • Свързаност отстрани

      Слот за общ интерфейс
      CI+ 1.4
      HDMI1
      HDMI 2.0
      Изход за слушалки
      Минижак
      USB1
      USB 2.0

    • Повече възможности за свързване

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Изпълнение с едно докосване
      • Готовност на системата
      • управление на системния звук
      • RC преминаване
      HDMI
      • ARC (HDMI1)
      • HDCP 2.3 (всички портове)

    • Размери

      Ширина на изделието
      1112  мм
      Височина на изделието
      647  мм
      Дълбочина на изделието
      47/85  мм
      Тегло на изделието
      11  кг
      Ширина на изделието (със стойката)
      1112  мм
      Височина на изделието (със стойката)
      674  мм
      Дълбочина на изделието (със стойката)
      247  мм
      Тегло на изделието (със стойката)
      11.1  кг
      Може да се монтира на конзола за стена
      • 100 x 200 мм
      • M6

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      1827412
      Енергиен клас за SDR
      F
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      61 kWh/1000 h
      Енергиен клас за HDR
      E
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      51 kWh/1000 h

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.
    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Philips не гарантира наличието и продължителното правилно функциониране на приложенията.
    • Действителната свободна памет може да е по-малко, поради предварителното конфигуриране на устройствата
    • Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google LLC
    • Google Cast изисква достъп до сървърите на Google.
    • Този продукт е предназначен за употреба само в професионални инсталации и в хотелски заведения (включително, но не само, хотели и ваканционни домове) и не е подходящ за битови цели. Всяка употреба, различна от тази, за която устройството е предназначено, може да анулира гаранцията.

    Като щракнете върху връзката, ще напуснете официалния уебсайт на Royal Philips ("Philips"). Всички връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да се появят на този сайт, са предоставени само за ваше удобство и по никакъв начин не представляват принадлежност или одобрение на информацията, предоставена на тези свързани уебсайтове. Philips не прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайтове на трети страни или информацията, съдържаща се в тях.

    Разбирам

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.