Този телевизор за хотел е перфектният избор, когато искате всичко да изглежда и звучи страхотно. Google Cast™ прави поточното предаване бързо и лесно, а Android™ и Google Play Store разкриват безкрайни възможности.
Активирайте мигновено, защитено безжично предаване на филми, презентации и други от смарт устройства (телефони, лаптопи, таблети) с разделителна способност до 4K. Google Cast е икономичен, не изисква допълнителен хардуер и е надежден за професионална употреба. Потребителите просто докосват иконката на cast на своето смарт устройство, за да започне поточно предаване на съдържание от хиляди приложения, снабдени с тази опция – смарт устройството се превръща в дистанционно управление.
Моментално първоначално клониране. Бързо инсталирайте вашите професионални телевизори
Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.
3 години гаранция
Този продукт се предлага с 3 години професионална гаранция.
Достъп до Google Play Store за приложения и мултимедия
Пълен достъп до цялото съдържание на Google Play Store за лесно добавяне на приложения, игри, музика, филми и много други към вашия професионален дисплей Philips. Към каталога ежедневно се добавят нови бизнес инструменти и допълнителни опции за забавления, което гарантира, че винаги имате достъп до най-актуалните световни тенденции.
Предлага се с хигиенично дистанционно управление
Изборът на антимикробен материал, съчетан с гладък дизайн, прави хигиеничното дистанционно управление лесно за почистване и с покритие без микроби.
AppControl. Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно
Поемете пълен, централизиран контрол над приложенията, инсталирани на вашите професионални телевизори Philips. AppControl ви позволява да инсталирате, изтривате и управлявате приложения на избрани телевизори или цялата ви мрежа. Дава ви възможност да предлагате персонализирани изживявания на своите гости и клиенти – без значение колко телевизора управлявате.
Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте през CMND & Control
Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална LAN връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като актуализация на софтуера и настройките, както и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един, или няколко дисплея, CMND & Control прави управлението на оборудването ви лесно.
Информацията, която искате, когато поискате, чрез CMND & Create
CMND & Create е мощен инструмент за създаване на завладяващо съдържание. С интерфейса с плъзгане и пускане, предварително инсталираните шаблони и интегрираните приспособления, ще бъдете невероятни клиенти със съдържанието и информацията си за нула време.
CMND & Check-in. Персонализира всяко изживяване
Накарайте гостите си да се чувстват добре дошли. CMND & Check-in ви позволява да използвате индивидуална информация, като име и език, за да създадете персонализирано изживяване.
Съвместим с MyChoice. Вградено решение "плащане за гледане"
Предлага съдържание с услуга "плащане за гледане" във всяка ситуация – от модел на пълен платен достъп до всички канали до избрано платено съдържание. MyChoice е интегрирано решение, което позволява на зрителите достъп до канали с плащане на гледане чрез код.
Технически данни
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
50
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
126
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160p
Яркост
350
cd/m²
Зрителен ъгъл
178º (хор.)/178º (верт.)
Тунер / Приемане / Предаване
Цифров телевизор
DVB-T/T2/C
DVB-S/S2
Възпроизвеждане от IP мрежи
Unicast
Multicast
Канали за приложение OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 11 (R)
Предварително инсталирани приложения
YouTube
Google Play Movies
Google Play Games
Google Play Store*
YouTube Music
Размер на паметта (флаш)
16 GB*
Функции за хотели
Хотелски режим
Заключване на менюто при инсталация
Локално заключване на управлението
Ограничение на силата на звука (вкл. HP)
Управление на настройки при включване
Режим "затвор"
Управление на мощността
WoWLAN
WoLAN
Режим за бърз старт
Автоматично изключване
Прил.
Управление на приложенията
Google Play Store
Вашата марка
Персонализируемо приложение за добре дошли
CMND&Create
CMND&Control
Офлайн редактор за канали
Офлайн редактор за настройки
Групово управление на телевизори
Дистанционно управление по IP
Локални актуализации от USB
Моментално първоначално клониране
Интерактивно DRM
Playready Smoothstreaming
Генериране на приходи
MyChoice
Дистанционно управление
Разпознаване на изтощена батерия
Заключване на вратичката на батерия на дистанционното управление
Хигиенично
CMND&Check-In
Име на госта
Език на госта
Споделяне
Безопасно споделяне
Споделяне, управлявано от мрежата
Вграден Chromecast Ultra
Удобство
Таймер за заспиване
Google Assistant*
Влизане в Google акаунт
Поддържа > 40 езика на менюто
Функции за здравеопазването
Управление
Многоцелево дистанционно управление
Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Philips не гарантира наличието и продължителното правилно функциониране на приложенията.
Действителната свободна памет може да е по-малко, поради предварителното конфигуриране на устройствата
Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google LLC
Google Cast изисква достъп до сървърите на Google.
Този продукт е предназначен за употреба само в професионални инсталации и в хотелски заведения (включително, но не само, хотели и ваканционни домове) и не е подходящ за битови цели. Всяка употреба, различна от тази, за която устройството е предназначено, може да анулира гаранцията.
