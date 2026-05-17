Accurately visualizing moving anatomies is challenging in MR simulation for radiation treatment planning, as breathing can blur abdominal targets and organs at risk. Breath hold or compression may reduce motion but can affect comfort and reproducibility. Philips 4D MR RT is the industry’s first 4D MR application offering multi contrast imaging for MR simulation of moving abdominal anatomies, delivering high quality T1 and T2 imaging with or without fat suppression.¹ Acquired during free breathing using respiratory self gating, 4D MR RT distinguishes inhale from exhale and applies an advanced binning method that accounts for breathing hysteresis. Up to 10 respiratory phases can be reconstructed, and processed outputs (separate phases, mid ventilation or mid position) support contouring for various Linac strategies. Combined with SmartSpeed FreeBreathing acceleration and predefined protocols, all contrast scans can be completed in <6:40.