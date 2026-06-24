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Поддръжка Philips

Батерията на моята Philips SpeedPro се изтощава бързо

Ако вашата прахосмукачка Philips SpeedPro или SpeedPro Max се изтощава твърде бързо, прочетете съветите ни за отстраняване на неизправности по-долу, за да решите проблема сами.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC3131/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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