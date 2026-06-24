Батерията на моята Philips SpeedPro се изтощава бързо

Вашата прахосмукачка се предлага с различни настройки на мощността в зависимост от модела. Моля, намерете препоръчителните настройки за нормална ежедневна употреба за всеки модел по-долу:

За SpeedPro: Вашата прахосмукачка Philips SpeedPro има две настройки за засмукваща мощност: 1 и 2. Препоръчителната настройка за нормална ежедневна употреба е 1. Най-високата настройка е 2 и има по-висока засмукваща мощност. Настройка 2 е предназначена за почистване на много мръсни участъци. Батерията се изтощава много бързо при настройка 2, така че за нормално количество прах вашата прахосмукачка може да се използва най-добре при настройка 1.

За SpeedPro Max: Най-високата настройка на прахосмукачка Philips SpeedPro Max е Турбо и има много висока засмукваща мощност. Въз основа на това батерията на уреда се изтощава много бързо, когато е в настройка Турбо. Тази настройка е предназначена да се използва само за почистване на много мръсни участъци, а не за ежедневна употреба. За нормално количество прах трябва да използвате вашата Philips SpeedPro Max с настройка 1 или 2.