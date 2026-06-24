Батерията на моята Philips SpeedPro се изтощава бързо

Ако вашата прахосмукачка Philips SpeedPro или SpeedPro Max се изтощава твърде бързо, прочетете съветите ни за отстраняване на неизправности по-долу, за да решите проблема сами.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC3131/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
Кога да почиствате/подменяте микрофибърните подложки на вашата Philips
Изтегляне на батерията: безжични прахосмукачки Philips от сериите 2000 и 3000
Колко дълго трябва да зареждам безкабелната прахосмукачка Philips?
Как мога да подменя батериите на прахосмукачка Philips?
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?