Terms of use IPL Lumea app

Благодарим ви за интереса към Lumea IPL App! Този Philips Lumea IPL App се предлага от Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Нидерландия. Ние приветстваме използването на това Приложение за персонална помощ при използването на Lumea, като има само няколко правила и ограничения, които ви молим да имате предвид!

Какво прави Приложението за Вас:

Предоставя ви информация за продуктите Philips Lumea Позволява ви комуникация с Philips относно въпроси, свързани с вашата Lumea Помага ви да настроите устройството за най-добри резултати в зависимост от цвета на кожата и косъма Следите минали и предстоящи процедури, представени в ясен график за процедурите Напомня ви за предстоящи процедури, като изпраща известия

Препоръчваме да продължите да четете; използвайки Приложението, приемате условията, както са упоменати по-долу.

Други неща, които трябва да знаете за това Приложение:

Поверителност: Моля, имайте предвид, че има отделни правила за поверителност, които са в сила за това приложение. Силно ви препоръчваме да прочетете тези правила.

Лиценз: Можете да използвате това приложение във връзка с целта, описана по-горе.

Трети страни: Когато използвате това Приложение е възможно (също) да използвате услуга, изтеглите част от софтуер или закупите стоки, които са предоставени от трето лице. Имайте предвид, че тези трети лица могат да имат свои собствени приложими правила и ограничения, различни от тези условия на употреба.

Гаранции: Нашата цел е да ви предоставим страхотно приложение и страхотно потребителско изживяване. Имайте предвид, че сме в състояние единствено да ви предоставим приложението "както е". Въпреки че бихме искали, за съжаление, не можем да дадем гаранция за нищо относно приложението и неговото съдържание.

Отговорност: Колкото и да вярваме на нашето приложение, винаги има възможност нещата да не работят така, както се очаква. Ако имате лошия късмет приложението да отказва да работи или при изгубено съдържание, приемете нашите искрени извинения. Ние определено разбираме, че това е неприятно и неудобно. За съжаление, не можем да поемем никаква отговорност за каквито и да било щети, възникнали в резултат на използване на приложението. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ НЕ СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА СУМИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ТАКСИТЕ, ПЛАТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО.

Потребителско съдържание: От вас ще се изисква да изберете цвета на вашата кожа и косми. В зависимост от въведените от вас данни в приложението ще ви препоръчаме най-подходящите настройки на продукта. Приложението ще следи вашите минали и предстоящи процедури въз основа на въведените от вас данни. Това потребителско съдържание няма да бъде споделяно публично.

Джейлбрейк устройства: Това приложение не е предназначено да се използва на устройства , чиято операционна система не отговаря вече на стандарта по подразбиране ("Джейлбрейк устройства"). Съгласявате се, че няма да се опитвате да инсталирате или използвате приложението на каквото и да е Джейлбрейк устройство. Всеки опит да инсталирате или използвате приложението на Джейлбрейк устройство ще е в разрез с тези условия и може да доведе до прекратяване без възстановяване на вашия акаунт по преценка на Philips. Philips не е отговорна за каквито и да е било повреди, възникнали от употребата на Джейлбрейк устройства.

Юрисдикция: Тези условия за използване следва да се разбират, тълкуват и управляват от законите на Нидерландия без оглед на конфликт със законовите разпоредби на тази държава.

Забавлявайте се!