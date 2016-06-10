Lumea IPL App

Приложението Philips Lumea IPL Ви помага да управлявате процедурите и целите си за премахване на окосмяването, когато използвате Вашето IPL устройство Lumea ("Устройство") и Ви предоставя персонализирани съвети за красота и обезкосмяване ("Услуги").

Тази бележка за поверителност е предназначена да Ви помогне да разберете нашите практики за поверителност, когато използвате Услугите ни, включително какви данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях, както и какви са индивидуалните Ви права.

Тази Бележка за поверителност се отнася до лични данни, обработени от приложението, което се управлява от Philips Consumer Lifestyle B.V. или който и да е от нейните филиали или дъщерни дружества ("Philips", "наш", "ние" или "нас").

Каква информация и лични данни събираме и за какви Цели?

Ние обработваме информация и лични данни, както е описано по-долу, когато предоставяме Услугите си, включително когато Вие осъществите достъп до, изтеглите и инсталирате приложението. Ние можем да обработваме тези лични данни на базата на Вашето съгласие или при поискване от Вас, за да извършваме Услугите, поискани от Вас като договорна необходимост, да оперираме, предоставяме, подобряваме, персонализираме, поддържаме и пускаме на пазара нашите Услуги въз основа на нашия законен интерес или с цел спазване на наше правно задължение. Ако не искате да обработваме личните Ви данни, е възможно да не можете да използвате Услугите.

Чувствителни лични данни

Преди да събираме чувствителни лични данни, ще Ви информираме и ще поискаме Вашето изрично съгласие. В зависимост от Вашия избор, ние Ви позволяваме да съхранявате сигурно данните си за красота и обезкосмяване в профила си, за да можете лесно да ги съхранявате отново, ако инсталирате приложението на друго устройство. Ние също така използваме Вашите данни, за да Ви предоставим персонализирано изживяване за красота и обезкосмяване например чрез персонализирани коучинг програми, напомняния и други услуги. Обработваните данни включват:

Предпочитания и отговори на въпросите ни за персонализиране.

Данни за устройството за обезкосмяване, включително уникални идентификатори и данни за използване.

Подробности за процедури, включително графици на процедури, напредък и състояние.

Тонът на кожата и подробности за окосмяването, включително кожата, цвета и типа на космите, както и рутината и проблеми при обезкосмяване.

Снимки, включително снимки на части на тялото, косми и кожа, когато е необходимо, за да се насладите на определени функции на приложението.

Подробности за лайфстайл и благосъстоянието, които въвеждате в приложението, включително рутини, стрес, сън и околна среда.

Модели на използване на приложението и подробности за мобилни устройства.



Въз основа на вашите настройки можем да Ви изпращаме имейли, насочени известия, съдържание в приложението и съобщения в приложението. Можем също така да комбинираме, псевдонимизираме, анонимизираме или обобщаваме данните Ви за целите на персонализирането. Данните от акаунта

Ние събираме личните Ви данни, когато създавате акаунт. Можете да влезете в приложението, като използвате акаунт във Philips или профила си в социална мрежа, включително Вашия акаунт в Apple.



Личните данни, които събираме, могат да включват Вашето потребителско име, име, имейл адрес, държава, език, парола и демографска информация, като пол (по избор). Също така обработваме информация за използването на приложението, включително сесия, вход и подробности за удостоверяване, които използваме, за да управляваме акаунта Ви.



Ако изберете да влизате чрез профил в социалните мрежи, личните данни, които събираме, могат да включват Вашия основен публичен профил (напр. снимка на профила, идентификатор, пол, URL на профила, рожден ден, начална страница и местоположение) и имейл за целите на удостоверяване. В този случай доставчикът на социалната мрежа може да събира информация за това, че използвате приложението и влизате с помощта на своя акаунт в социалната мрежа. Моля, прочетете бележката за поверителност на Вашия доставчик на социални мрежи (напр., Facebook, Google, Apple), за да разберете какви са техните практики за поверителност.



По-ранните версии на приложението Ви позволяват да използвате Facebook SDK за вход, което позволява на Facebook да обработва следната информация:

Данни за конфигуриране. След като потребителят е влязъл, Facebook прави периодични заявки във фонов режим, за да управлява автоматично експлоатационния срок на маркера за достъп. Информация за грешка. Facebook събира информация за грешки, включително по време на инициализация на влизането, която може да включва потребителски ИД на лица, които са влезли във Facebook.

Краткосрочни данни. Facebook измерва активности на потребителя с цел управление на измами и злоупотреби. Тези данни се съхраняват само за много кратък период от време за тези, които не са влезли във Facebook.

Можете да научите повече за това как Facebook използва информацията, като прочетете тяхната политика за поверителност. Facebook може да обработва такава информация в държави, извън Вашата държава на пребиваване, което може да не осигурява адекватна защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.



Използваме Данните на акаунта Ви за създаване и управление на акаунта Ви и предоставяне на персонализирани Услуги. Можете да използвате акаунта си за сигурно влизане в приложението. Ако създадете акаунт във Philips за влизане в приложението, ще Ви изпратим приветствен имейл, за да потвърдим потребителското име и паролата Ви, да комуникираме с Вас във връзка с Вашите запитвания, да Ви изпращаме стриктно свързани с услугите съобщения или за директна маркетингова комуникация, в случай че сте предоставили съгласие. Можете също да използвате акаунта си във Philips, за да поръчате продукт или услуга на Philips, да участвате в промоция или игра, да участвате в дейност в социална мрежа, свързана с промоция на Philips (например щракване върху "харесва ми" или "споделяне"), а също и да участвате в тестване на продукти или проучвания.

Аналитични данни

Ако дадете съгласие, ще ни помогнете да подобрим приложението и свързаните ни продукти (както и да разработим нови решения за лично здраве за Вас!) Въз основа на данните, които наблюдаваме и събираме, когато използвате нашите услуги. Можем също да използваме тази информация за допълнително персонализиране на нашите услуги. Обработваните данни включват данни, които предоставяте при използване на приложението, идентификатори на мобилни устройства, данни за сесия и употреба, операционна система, модел, мрежова информация и (маскирани) IP адреси и информация за приложения, като например име на приложението, версия, употреба и събития, посетени страници и информация за сесии. Ние можем да използваме бисквитки, тагове и/или подобни технологии и да използваме доставчици на услуги, които обработват Вашите данни от наше име и въз основа на нашите инструкции. Можем да комбинираме, псевдонимизираме, анонимизираме или обобщаваме данните Ви за целите на статистика, анализи и персонализиране. Повече подробности можете да намерите в настройките на приложението.

Данни за бисквитките

Ние обработваме информация от Вашето мобилно устройство и използваме бисквитки, тагове, пиксели или подобни технологии ("Бисквитки"), за да предоставяме нашите Услуги. Нашите Бисквитки ни позволяват да разпознаваме мобилното Ви устройство и да събираме информация и лични данни в съответствие с тази бележка. Информацията, която обработваме, може да включва Вашите данни за мобилно устройство (като например уникални идентификатори, данни за сесии и употреба, операционна система, модел, доставчик, мрежова информация и IP адреси) и информация за приложения (като име на приложението, версия, употреба и събития, посетени страници и информация за сесии). Можем също да използваме тази информация, за да Ви показваме специфично за държавата съдържание (включително информация на местния Ви език). Маркетингови данни

Ако се запишете да получавате промоционални известия за продуктите, услугите, събитията и промоциите на Philips, които може да са подходящи за Вас въз основа на предпочитанията и поведението Ви онлайн, може да Ви изпращаме маркетингови и промоционални известия чрез имейл, телефон и други цифрови канали, като мобилно приложение и социални мрежи. За да можем да адаптираме известията към предпочитанията и поведението Ви и да Ви осигурим по-подходящо и персонализирано изживяване, може да анализираме и комбинираме личните Ви данни. Можете да се откажете и да се отпишете от такива съобщения по всяко време.

Данни от проучвания и изследвания

Можем да Ви поканим да участвате в проучвания или да се присъедините към изследвания. Личните данни, които събираме, включват отговорите Ви, които могат да се отнасят до Вашето мнение и опит при взаимодействие с нашите услуги или услуги на трети страни, както и информация за Вашите практики за красота и обезкосмяване или за всякакви други теми за лично здраве. Можем да обработваме данните от проучването Ви в комбинация с информацията от анализите, която събираме, когато използвате приложението. Използваме тези данни, за да разберем нашите потребители и да използваме тази информация, за да подобрим нашите приложения и услуги в областта на красотата на Philips. За да направим това, ние анализираме и обобщаваме Вашата информация и отговори. Възможно е да ръководим някои от тези проекти на анонимна основа, като в този случай няма да събираме никакви лични данни. Във всеки случай, когато се включите в тези проекти, ще получите допълнителна информация за това как ще се обработват Вашите данни.

Данни за обратна връзка

Ние може да Ви помолим за обратна връзка за изживяването Ви с Lumea. В някои случаи ще поискаме Вашето разрешение да публикувате Вашето име и обратна връзка в приложението, за да помогнем на други потребители. Освен ако не Ви кажем друго, любезно Ви молим да не ни разкривате никакви чувствителни лични данни, като например номера на социално осигуряване, информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни, философски или други убеждения, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация, биометрични или генетични характеристики, криминален произход или членство в профсъюз. Винаги можете да изискате от нас да изтрием Вашата обратна връзка по всяко време.

Данни за обслужване на потребители

Вие може да ни предоставите информация, свързана с Вашето използване на Услугите, включително взаимодействието Ви с Philips, и как да се свържем с Вас, за да Ви предоставим поддръжка на клиенти. Управляваме и предоставяме нашите Услуги, включително предоставяне на поддръжка на клиенти и подобряване, коригиране и персонализиране на нашите Услуги. Също така използваме Вашата информация, за да Ви отговорим, когато се свързвате с нас.

Комбинирани данни Може да комбинираме личните Ви данни, включително данни за акаунт, други данни, предоставени от Вас, данни за устройства, бисквитки, данни за местоположение, данни, събрани по време на Вашите взаимодействия и използване на цифровите канали на Philips, като например социални мрежи, уебсайтове, имейли, приложения и свързани продукти, IP адрес, бисквитки, информация за устройства, връзки, върху които щраквате или натискате, подробности за местоположение и уебсайтове, които посещавате. В зависимост от Вашия избор ние можем да анализираме Вашите комбинирани данни, за да Ви предоставим Услугите, като например да Ви предоставим информация за процедурите по обезкосмяване и да предоставим персонализирано съдържание, съобщения и съвети в съответствие с тази бележка. Можем също да използваме тези данни за подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на Приложението, както и за да разработваме нови продукти и услуги в областта на красотата.



Данни за оценки и отзиви



Ако напишете отзив или оцените приложението в магазините за приложения, можем да обработим такава информация, за да отговорим на Вашите коментари и въпроси, да разберем как се чувствате, когато използвате приложението, да се запознаем с общото Ви възприятие за приложението и нашата марка и да използваме тази информация, за да подобрим приложението. Можем да виждаме само потребителското Ви име в магазина за приложения, оценките, коментарите и всеки друг детайл, който решите да споделите с нас или да направите обществено достояние. Освен ако не изискате от нас да го направим, ние не свързваме тази информация с идентификационните Ви данни за акаунта или друга информация, която съхраняваме от Вас. Когато имате нужда от клиентско обслужване, ние може да използваме Вашите данни, за да проследим случая Ви и да Ви напътстваме през процеса за обслужване на потребители в съответствие с тази бележка.



Разрешения



Приложението може да поиска разрешението Ви за достъп до възможностите за съхранение на мобилното Ви устройство, сензорите или други функции. Ние изискваме достъп, когато е строго необходимо, за да предоставяме Услугите, както е описано по-долу.

Камера или фото галерия. Ако качвате снимки в приложението, за да се насладите на нашите Услуги, приложението ще изисква Вашето разрешение. Приложението също така ще изисква разрешение, когато Ви позволява да сканирате баркода на Вашето устройство, за да получите данните за Вашия продукт. Ние не съхраняваме никакви данни на баркод.

Повиквания. Ако решите да се обадите на центъра за обслужване на потребители на Philips чрез приложението, приложението изисква разрешение за достъп до функционалността на телефонните разговори на Вашето мобилно устройство.

Файлове. Приложението изисква достъп до файловете на мобилното устройство, за да съхранява конфигурациите за езика и други файлове, които приложението използва, за да функционира (напр. ръководства, графики, медийни файлове или други големи програмни ресурси). Ако изтриете приложението, файловете ще бъдат изтрити от мобилното Ви устройство.

Микрофон или аудиозапис. Можете да използвате определени функции на приложението или да се присъедините към изследователски проекти, които позволяват на приложението да брои броя на осветявания на Вашето устройство въз основа на звуците, които прави, когато осветява. В тези случаи приложението ще изисква Вашето разрешение за достъп до микрофона на устройството Ви или възможностите за запис. Освен ако не получим Вашето изрично съгласие, няма да съхраняваме или да осъществяваме достъп до аудиозаписи. Данните ще бъдат обработени и ще останат на мобилното Ви устройство.

Wi-Fi. Приложението изисква Wi-Fi връзка, за да се свърже с интернет. По всяко време можете да блокирате Wi-Fi връзката чрез настройките на мобилното устройство.



В някои случаи операционната Ви система може да поиска разрешения, от които мобилното устройство се нуждае по технически причини, но които не се контролират или използват от Philips. Ние няма да събираме данни, свързани с такива разрешения, освен ако не се изисква да предоставяме услугите си в съответствие с тази бележка.



Можете да блокирате или отменяте тези разрешения по всяко време в настройките на операционната Ви система. Споделяне на Вашите лични данни с други лица Philips може да разкрива личните Ви данни на доставчици на услуги от трети страни, бизнес партньори или други трети страни в съответствие с тази бележка за поверителност и/или приложимите закони.



Филиали



Възможно е да споделяме данните Ви с други организации на Philips, които са част от Philips Group. Например някои организации на Philips могат да ни помогнат да управляваме инфраструктурата на приложението или да управляваме Вашите запитвания. Само хора, които строго се нуждаят от достъп, за да изпълняват работата си, ще обработват Вашите данни.

Доставчици на услуги

Ние работим също така с доставчици на услуги от трети страни, които ни помагат да управляваме, предоставяме, подобряваме, разбираме, персонализираме, поддържаме и продаваме нашето приложение. Може да споделяме личните Ви данни със следните доставчици на услуги: Доставчици на ИТ, проучвания и облачни услуги. Тези доставчици на услуги осигуряват необходимия хардуер, софтуер, мрежови услуги, място за съхранение, трансакционни услуги и/или свързана технология, необходими за работата на приложението и/или предоставянето на Услугите.

Доставчици на анализи. Тези доставчици на услуги осигуряват необходимия хардуер, софтуер, мрежови услуги, място за съхранение, трансакционни услуги и/или свързана технология, необходими за извършване на анализи и предоставяне на Услугите.



Philips изисква от своите доставчици на услуги да осигуряват подходящо ниво на защита на личните Ви данни, подобно на това, което ние осигуряваме. Изискваме от нашите доставчици на услуги да обработват личните Ви данни единствено съгласно нашите инструкции и само за конкретните цели, споменати по-горе, да имат достъп до минималното количество данни, необходими им да предоставят конкретна услуга, и да защитават сигурността на личните Ви данни. Други трети страни

Philips може да работи също с трети страни, които обработват Вашата информация или личните Ви данни за свои цели. Моля, прочетете внимателно техните бележки за поверителност, тъй като те информират за техните практики за поверителност, включително какъв тип лични данни събират, как ги използват, обработват и защитават. Ако Philips споделя информация или лични данни с трета страна, която използва личните Ви данни за свои цели, Philips ще се погрижи да Ви уведоми и/или да получи съгласието Ви съгласно приложимите закони, преди да споделим личните Ви данни.



Понякога Philips продава предприятие или част от предприятие на друга компания. Такова прехвърляне на собствеността може да включва прехвърляне към компанията купувач на Вашите лични данни, директно свързани с това предприятие. Всички наши права и задължения, описани в нашата Бележка за поверителност, могат свободно да се прехвърлят от Philips на всеки от нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, реорганизация или продажба на активи, както и по силата на закона или други обстоятелства, и може да прехвърлим личните Ви данни на който и да било наш филиал, правоприемник или нов собственик.



Когато това се изисква от закона или ако е необходимо за защита на нашите права, ние може да споделяме Вашите данни с публични и правителствени органи.

Трансгранично прехвърляне

Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която имаме съоръжения или в която ангажираме доставчици на услуги. Използвайки Услугите, Вие потвърждавате предаването (ако има такова) на информация на държави извън Вашата държава на пребиваване, които може да имат правила за защита на данните, различни от тези във Вашата държава. При определени обстоятелства съдилища, правоприлагащи органи, регулаторни агенции или органи за сигурност в тези други държави може да имат право на достъп до личните Ви данни. Ако се намирате в ЕИЗ, личните Ви данни може да бъдат прехвърлени към наши филиали или доставчици на услуги в държави извън ЕИЗ, признати от Европейската комисия за осигуряващи адекватно ниво на защита на данните, отговарящо на стандартите на ЕИЗ (пълният списък на тези държави е наличен тук).



За прехвърляне на данни от ЕИЗ към държави, за които Европейската комисия счита, че не са с адекватно ниво на защита, като например Съединените щати, сме предприели адекватни мерки, като нашите Задължителни корпоративни правила за данните на клиентите, доставчиците и бизнес партньорите и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за защита на личните Ви данни. Можете да получите копие на тези мерки, като последвате връзката по-горе или се свържете с нас тук. За какъв период от време съхраняваме личните Ви данни?



Ние ще запазим личните Ви данни за толкова време, колкото е нужно или разрешено във връзка с целта(ите), за която(ито) са събрани данните. Критериите, които използваме за определяне на периодите на запазване, включват: (i) колко дълго използвате приложението и Услугите; (ii) дали съществува правно задължение, което трябва да изпълним; или (iii) дали запазването е препоръчително с оглед на нашето правно положение (напр. по отношение на приложимата давност, съдебни спорове или регулаторни разследвания). Вашият Избор и Права

Ако желаете да отправите искане за достъп, поправка, изтриване, ограничение на достъпа или ако възразявате на обработката на личните данни, които преди това сте ни предоставили, или ако желаете електронно копие на личните си данни, за да го изпратите на друга компания (доколкото приложимите закони Ви дават право на това прехвърляне на данни), можете да се свържете с нас тук. Ние ще отговорим на искането Ви съобразно приложимите закони.

Моля, изяснете в искането си до кои лични данни желаете да имате достъп, да коригирате, изтриете, ограничите или да възразите спрямо обработката им. С оглед на Вашата защита можем да се съобразим само с искания по отношение на личните данни, свързани с акаунта Ви, имейла Ви или друга информация от акаунта, който използвате, за да отправите искането си, и може да се наложи да потвърдим самоличността Ви, преди да изпълним искането. Ще се постараем да се съобразим с искането Ви в най-краткия разумен срок.



Когато обработваме Вашите данни, за да предоставяме нашите услуги въз основа на нашите условия, може да не успеем да предоставим услугите, ако не обработим данните Ви. Когато разчитаме на нашите законни интереси, ние гарантираме, че обработката не надвишава Вашите права и интереси за поверителност. Когато разчитаме на съгласие, можете да го оттеглите по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката преди оттеглянето Вашето оттегляне.



Ако се възползвате от (някои) свои избори и права, може да не бъде възможно да използвате, изцяло или отчасти, нашите Услуги. Ние защитаваме Вашите лични данни

Отнасяме се сериозно към задължението си да защитим данните, които поверявате на Philips, от неволна или неразрешена промяна, загуба, злоупотреба, разкриване или достъп. Philips използва различни технологии за защита, технически и организационни мерки, за да защити Вашите данни. За тази цел прилагаме, наред с други мерки, контрол на достъпа, използване на защитни стени и протоколи за сигурност.

Специална информация за родители

Въпреки че Услугите не са предназначени за деца съгласно приложимото законодателство, Philips провежда политика на спазване на законодателството, което изисква разрешение от родител или настойник преди събиране, използване или разкриване на лични данни на деца. Поели сме ангажимент за защита на неприкосновеността на децата и горещо препоръчваме на родителите и настойниците да имат активна роля в онлайн активността и интересите на децата си.

Ако родител или настойник узнае, че детето му ни е предоставило своите лични данни без негово съгласие, моля да се свърже с нас тук. Ако узнаем, че дете ни е предоставило свои лични данни, ще изтрием тези данни от нашите файлове. Промени в тази Бележка за поверителност



Нашите Услуги може понякога да се променят без да Ви известяваме предварително. По тази причина си запазваме правото периодично да променяме или актуализираме тази бележка за поверителност. Когато актуализираме тази бележка за поверителност, ще актуализираме също така и датата в горната част на бележката за поверителност. Съветваме Ви редовно да преглеждате последната версия на бележката за поверителност.



Новата бележка за поверителност влиза в сила веднага след публикуването ѝ. Ако не сте съгласни с преработената бележка, трябва да промените предпочитанията си или да обмислите прекратяването на използването на нашите Услуги. Като продължавате да осъществявате достъп до или да използвате нашите Услуги след влизането в сила на промените, потвърждавате, че сте били информирани съгласно актуализациите по Бележката за поверителност. Връзка с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Бележка за поверителност или относно начина, по който Philips използва Вашите лични данни, можете да се свържете с нас (включително нашето Длъжностно лице по защита на данните и/или Представител) тук. Имате също право да подадете оплакване до надзорен орган, компетентен за Вашата държава или регион Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Нидерландия