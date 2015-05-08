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    Signage Solutions Q-Line дисплей

    BDL4330QL/00

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    Информирайте и омайвате с професионалния Full HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо без допълнителен хардуер.

    Signage Solutions Q-Line дисплей

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    Вижте всички Q-линия серия

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    Лесен за настройване дисплей 16/7.

    • 43"
    • Директно светодиодно фоново осветление
    • Full HD
    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

    CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

    CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

    Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

    Дистанционно управление на системата през CMND

    Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

    Вграден мултимедиен плейър. Планирайте лесно USB съдържание

    Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

    Вътрешна памет. Качете съдържание за незабавно възпроизвеждане

    Запазване и възпроизвеждане на съдържание без нужда от постоянен външен плейър. Вашият професионален дисплей на Philips има вътрешна памет, която ви позволява да качвате мултимедия на дисплея за незабавно възпроизвеждане. Вътрешната памет функционира и като кеш за онлайн предаване на данни.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      108  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      42.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      1920 x 1080 пиксела
      Стъпка на пикселите
      0,49 x 0,49 мм
      Оптимална разделителна способност
      1920 x 1080 при 60 Hz
      Яркост
      350  cd/m²
      Цветове на дисплея
      16,7 милиона
      Съотношение на контраста (типично)
      3000:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      6,5  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      DICOM
      Clinical D-image

    • Свързаност

      Изход за аудио
      • Звук ляв/десен (RCA)
      • Жак 3,5 мм
      Видео вход
      • DVI-D
      • HDMI
      • Компонентен (RCA)
      • Композитен (RCA)
      • VGA (аналогов D-Sub)
      Аудио вход
      • Жак 3,5 мм
      • Звук ляв/десен (RCA)
      Други връзки
      USB
      Външен контрол
      • RJ45
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак

    • Удобство

      Видео стена
      До 15 x 15
      Функции за опазване на екрана
      Пикселно изместване
      Управление с клавиатурата
      • С възможност за заключване
      • Скрито
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45
      • Един кабел (HDMI-CEC)
      Памет
      • Достъп до вътрешна памет
      • 8 GB eMMC
      Стартиране
      • Закъснение при включване
      • Състояние на включване
      • Събуждане чрез LAN
      Стартов прозорец
      активиране/деактивиране на логото на Philips

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 бр. по 10 W RMS

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 ~ 240 VAC
      Потребление (режим "включено")
      87 W (метод на изпитване EnergyStar 6.0)
      Мощност на потребление в режим на готовност
      <0,5 W

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Видео формати
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      968,2  мм
      Тегло на изделието
      8,70  кг
      Височина на изделието
      559,4  мм
      Дълбочина на изделието
      59,9  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      38,12  инч
      Височина на изделието (инчове)
      22.02  инч
      Конзола за стена
      400 x 400 мм, 200 x 200 мм, M6
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2,36  инч
      Ширина на рамката
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) мм
      Тегло на изделието (фунтове)
      19,18  lb

    • Работни условия

      Температурен диапазон (работен)
      5 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Относителна влажност
      20 ~ 80  %
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • RS232 кабел
      • VGA кабел
      • Дистанционно управление
      • Батерии за дистанционното
      • Ръководство за потребителя на CD-ROM
      • Ръководство за бърз старт

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Полски
      • Руски
      • Испански
      • Турски
      • опростен китайски
      • Традиционен китайски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Захранващ кабел за променлив ток
    • RS232 кабел
    • VGA кабел
    • Дистанционно управление
    • Батерии за дистанционното
    • Ръководство за потребителя на CD-ROM
    • Ръководство за бърз старт
    Badge-D2C

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