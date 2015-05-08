Други елементи в кутията
- Захранващ кабел за променлив ток
- RS232 кабел
- VGA кабел
- Дистанционно управление
- Батерии за дистанционното
- Ръководство за потребителя на CD-ROM
- Ръководство за бърз старт
BDL4330QL/00
Откроява се
Информирайте и омайвате с професионалния Full HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо без допълнителен хардуер.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.
Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.
Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.
Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.
Запазване и възпроизвеждане на съдържание без нужда от постоянен външен плейър. Вашият професионален дисплей на Philips има вътрешна памет, която ви позволява да качвате мултимедия на дисплея за незабавно възпроизвеждане. Вътрешната памет функционира и като кеш за онлайн предаване на данни.
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Звук
Захранване
Поддържана разделителна способност на дисплея
Размери
Работни условия
Мултимедийни приложения
Аксесоари
Разни
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