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    Signage Solutions Q-Line дисплей

    BDL3230QL/00

    Активизирайте вашето информационно преживяване

    Предайте своите послания с изумително ясна картина и с повече грижа за околната среда. С превъзходни характеристики и висока надеждност, но с ниско потребление на енергия, той е идеален за проекти, в които не се допускат компромиси.

    Signage Solutions Q-Line дисплей

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    Активизирайте вашето информационно преживяване

    с безценни интелигентни характеристики

    • 32"
    • Директно светодиодно фоново осветление
    • Full HD
    Управлявайте и контролирайте мрежата си дистанционно чрез SmartControl

    Управлявайте и контролирайте мрежата си дистанционно чрез SmartControl

    SmartControl ви позволява да контролирате и управлявате дистанционно мрежата си от дисплеи чрез RJ45 и RS232C. Лесно регулирате всички настройки на дисплея, включително разделителна способност, яркост, контраст, и клонирате настройките си в цялата мрежа.

    Безплатно и лесно за използване управление на съдържанието със SmartCMS

    Безплатно и лесно за използване управление на съдържанието със SmartCMS

    Безплатна и лесна за използване система за управление на съдържанието, която работи единствено с дисплеите Philips Sigage Solutions, за да управлява цифровото ви съдържание за обозначаване. Със SmartCMS можете да създавате и насрочвате собствено съдържание през 24 часа всеки ден. Просто създайте мрежата си, проектирайте съдържанието си, насрочете плейлиста и сте готови за възпроизвеждане!

    Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с HTML5

    Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с HTML5

    Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с вградения браузър с HTML5. Проектирайте съдържанието си за обозначаване онлайн и го свържете с дисплей или с пълната си мрежа. Просто включете интернет кабел RJ45 за мрежова връзка, свържете дисплея със отделния url адрес и сте готови за възпроизвеждане на съдържание, базирано в облака.

    Запазвайте и възпроизвеждайте съдържание с вътрешна памет

    Запазвайте и възпроизвеждайте съдържание с вътрешна памет

    Запазвайте и възпроизвеждайте съдържание с вътрешна памет. Качвайте мултимедията си на дисплея и възпроизвеждайте съдържанието незабавно. Тъй като работи в съчетание с вътрешния браузър, тя служи също като кеш за памет при поточно предаване на онлайн съдържание. Ако мрежата не работи, вътрешната памет поддържа изпълнението на съдържание, като възпроизвежда кеширана версия на съдържанието, гарантирайки наличието на мултимедия дори при липса на връзка с мрежата.

    Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

    Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

    Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

    Последователно извеждане на клинични изображения с D-image

    Последователно извеждане на клинични изображения с D-image

    D-image ви помага да преглеждате и диагностицирате клинични изображения с последователна и точна работа на дисплея. За да постигнете надеждни клинични интерпретации, нашите професионални дисплеи са фабрично калибрирани да дават оптимизирано стандартно представяне в тонове на сивото. D-image ви помага да постигате отлични резултати във всеки аспект на грижата за пациентите.

    Захранване SmartPower за пестене на енергия

    Захранване SmartPower за пестене на енергия

    Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

    Full HD LED за великолепни образи с невероятен контраст

    Качеството на картината има значение. Обикновените дисплеи осигуряват качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      80  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      31.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      1920 x 1080 пиксела
      Стъпка на пикселите
      0,36375 x 0,36375 мм
      Оптимална разделителна способност
      1920 x 1080 при 60 Hz
      Яркост
      350  cd/m²
      Цветове на дисплея
      16,7 милиона
      Съотношение на контраста (типично)
      1400:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      DICOM
      Clinical D-image

    • Свързаност

      Изход за аудио
      Звук ляв/десен (RCA)
      Видео вход
      • DVI-D
      • HDMI
      • Компонентен (RCA)
      • Композитен (RCA)
      • VGA (аналогов D-Sub)
      Аудио вход
      • Жак 3,5 мм
      • Звук ляв/десен (RCA)
      Други връзки
      USB
      Външен контрол
      • RJ45
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак

    • Удобство

      Видео стена
      До 15 x 15
      Функции за опазване на екрана
      Пикселно изместване
      Управление с клавиатурата
      • С възможност за заключване
      • Скрито
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45
      • Един кабел (HDMI-CEC)
      Памет
      • Достъп до вътрешна памет
      • 8 GB eMMC
      Стартиране
      • Закъснение при включване
      • Състояние на включване
      • Събуждане чрез LAN
      Стартов прозорец
      активиране/деактивиране на логото на Philips

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 бр. по 10 W RMS

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      57  W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      <0,5 W

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Видео формати
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      726,5  мм
      Тегло на изделието
      5,20  кг
      Височина на изделието
      425,4  мм
      Дълбочина на изделието
      63,6  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      28,6  инч
      Височина на изделието (инчове)
      16.75  инч
      Конзола за стена
      100 x 100 мм, 200 x 200 мм, M4
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2,5  инч
      Ширина на рамката
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) мм
      Тегло на изделието (фунтове)
      14,74  lb

    • Работни условия

      Температурен диапазон (работен)
      5 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Относителна влажност
      20 ~ 80  %
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • RS232 кабел
      • VGA кабел
      • Дистанционно управление
      • Батерии за дистанционното
      • Ръководство за потребителя на CD-ROM
      • Ръководство за бърз старт

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Полски
      • Турски
      • Руски
      • опростен китайски
      • Испански
      • Традиционен китайски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Захранващ кабел за променлив ток
    • RS232 кабел
    • VGA кабел
    • Дистанционно управление
    • Батерии за дистанционното
    • Ръководство за потребителя на CD-ROM
    • Ръководство за бърз старт
    Badge-D2C

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