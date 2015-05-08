Други елементи в кутията
- Захранващ кабел за променлив ток
- RS232 кабел
- VGA кабел
- Дистанционно управление
- Батерии за дистанционното
- Ръководство за потребителя на CD-ROM
- Ръководство за бърз старт
BDL3230QL/00
Активизирайте вашето информационно преживяване
Предайте своите послания с изумително ясна картина и с повече грижа за околната среда. С превъзходни характеристики и висока надеждност, но с ниско потребление на енергия, той е идеален за проекти, в които не се допускат компромиси.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
SmartControl ви позволява да контролирате и управлявате дистанционно мрежата си от дисплеи чрез RJ45 и RS232C. Лесно регулирате всички настройки на дисплея, включително разделителна способност, яркост, контраст, и клонирате настройките си в цялата мрежа.
Безплатна и лесна за използване система за управление на съдържанието, която работи единствено с дисплеите Philips Sigage Solutions, за да управлява цифровото ви съдържание за обозначаване. Със SmartCMS можете да създавате и насрочвате собствено съдържание през 24 часа всеки ден. Просто създайте мрежата си, проектирайте съдържанието си, насрочете плейлиста и сте готови за възпроизвеждане!
Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с вградения браузър с HTML5. Проектирайте съдържанието си за обозначаване онлайн и го свържете с дисплей или с пълната си мрежа. Просто включете интернет кабел RJ45 за мрежова връзка, свържете дисплея със отделния url адрес и сте готови за възпроизвеждане на съдържание, базирано в облака.
Запазвайте и възпроизвеждайте съдържание с вътрешна памет. Качвайте мултимедията си на дисплея и възпроизвеждайте съдържанието незабавно. Тъй като работи в съчетание с вътрешния браузър, тя служи също като кеш за памет при поточно предаване на онлайн съдържание. Ако мрежата не работи, вътрешната памет поддържа изпълнението на съдържание, като възпроизвежда кеширана версия на съдържанието, гарантирайки наличието на мултимедия дори при липса на връзка с мрежата.
Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.
D-image ви помага да преглеждате и диагностицирате клинични изображения с последователна и точна работа на дисплея. За да постигнете надеждни клинични интерпретации, нашите професионални дисплеи са фабрично калибрирани да дават оптимизирано стандартно представяне в тонове на сивото. D-image ви помага да постигате отлични резултати във всеки аспект на грижата за пациентите.
Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.
Качеството на картината има значение. Обикновените дисплеи осигуряват качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Звук
Захранване
Поддържана разделителна способност на дисплея
Размери
Работни условия
Мултимедийни приложения
Аксесоари
Разни
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